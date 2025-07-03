假意餵食！變態男在幼兒園門口「虐殺4隻浪貓」　兇殘手法引網怒

▲男子在幼兒園門口虐殺4隻浪貓。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東廣州一名男子日前遭附近社區物業指控，某日在幼稚園門口虐殺4隻浪貓。男子先以罐頭誘騙浪貓，在貓咪放鬆警惕吃罐頭時，惡意猛踩貓咪的頭部，導致貓咪窒息、爆頭而亡。周遭鄰居表示，貓咪死狀非常慘烈，很擔心旁邊幼稚園孩子們的安危。

據《廣東廣電》報導，一名附近住戶梁小姐表示，該名男子鬼鬼祟祟拿著貓咪罐頭誘騙貓咪，貓咪食用時，先故意踩了貓咪頭部一腳試探反應，有幼童或路人經過，就假裝在餵貓。

梁小姐表示，「男子第二腳踩下去的力道極大，第二腳就把貓咪的腦子踩爆了，有的貓咪的腦漿都跑出來了，相當殘忍。」

▲地上還有部分血跡。（圖／翻攝自微博）

另一名附近住戶梁先生表示，「虐貓的地方在幼稚園周遭，男子虐殺完第一隻貓後，就開車離去了，到了下午又換了一身衣服，到原地點，繼續虐殺下一隻貓。」

當地公安部門指出，已對涉事男子開展思想教育，該名男子表示已認識到錯誤，承諾不再發生虐貓行為。

不過警方的回應未能澆熄網友的怒火，紛紛怒喊，「思想教育？認清錯誤？等到虐殺人的時候就知道了」、「還在幼兒園門口虐殺？真是超無敵大變態」、「故意在幼兒園附近？很難想是不是想弄小孩」、「虐貓這種行為只有零次和無數次，他體認到錯誤以後不會再這樣，快拉倒吧」、「可以不愛，但請不要傷害」。

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