要蓋貴族幼兒園全是唬爛！台中男吸金詐騙上億　教育局回應了

▲台中西區一家尚未招生幼兒園負責人遭指控詐騙，投資人怒向媒體投訴。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市一名郭姓男子遭控訴，6年前以興建貴族幼兒園為由對外招募資金、說服投資者入股，金額從數萬元到數千萬元都有，6年來收取上億款項；有受害者控訴，要求郭男退款都未果，且郭男至今還宣稱今年8月將對外招生，結果卻是連土地與建物的使用權都沒有，讓民眾怒向民代以及媒體投訴。

受害者透露，郭姓男子以興建人文幼兒園為由，找來一堆人投資，累計金額恐破億元，網路上也有不少家長貼文警告其他人。遭指控的郭姓男子坦言有對外募資，但不肯透露到底找了多少人籌錢，但尚未立案卻又私下招生收費，更沒地點讓孩子就讀，恐涉不法。

▲投資人提到郭男以各種理由推託，投資人擔心血本無虧。（圖／民眾提供）



台中市教育局表示，民眾陳情所稱建物位於台中市西區貴和街2號，民眾於去年提出私立幼兒園立案；教育局洽土地所有權人及教育部114年5月1日函文釋疑，但申請者都無法提出文件證明取得土地及建築物之合法使用權；教育局為避免影響日後經營及幼兒權益，將此案退請補正，目前尚未再收到立案申請，民眾若因投資產生爭議，建議循司法途徑處理。

一名江先生向媒體投訴表示，自己前前後後投資了250萬元給郭男取得大約10%股份，但據他了解，郭男不僅沒有兌現營運幼兒園，還超賣股份，甚至2020年起就有人受害。

此外，郭男話術不只於此，一名林先生透露，他向郭男要求退款，郭男雖答應，卻又以「要找其他投資人入股籌資金」為由，才有辦法還錢，但之後都不了了之，直言根本詐騙。