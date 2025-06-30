美國截獲伊朗高層通話！疑核設施「沒炸乾淨」　美軍空襲未達預期

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國截獲伊朗高層官員通話內容，顯示伊朗對美軍針對其核設施的攻擊，評估破壞程度遠低於預期，與美國總統川普宣稱「徹底摧毀」核計畫的說法有所落差。川普政府雖未否認該通訊內容，但強調伊朗無法準確掌握實際損害，相關攻擊成效與影響，仍引發國會內外高度關注與爭論。

根據美媒《華盛頓郵報》，4名熟悉機密情報的知情人士指出，美國情報機構截獲伊朗官員私下談論美軍本月空襲的對話，內容顯示伊朗高層對攻擊破壞程度感到意外，質疑行動為何未如預期猛烈。川普政府並未否認該通訊存在，但強烈否定伊朗的評估準確性，重申攻擊精準有效，摧毀目標明確。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）批評媒體報導斷章取義，強調伊朗對被炸毀核設施的實際狀況一無所知，並稱其核武計畫早已「結束」。川普在受訪時也否認伊朗提前轉移濃縮鈾的說法，直指此舉危險且難以實行，「他們直到攻擊當下才知道我們來了。」

▲伊朗福爾多（Fordow）核設施出現活動跡象。（圖／路透）

美方表示，此次行動動用3萬磅鑽地炸彈與戰斧巡弋飛彈，鎖定福爾多、納坦茲與伊斯法罕等3處伊朗核設施。美國中情局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）在國會簡報中表示，多處關鍵設施，包括金屬轉化設施被完全摧毀，需數年才能重建，且大多數濃縮鈾可能埋藏於福爾多與伊斯法罕。

不過，美國國防情報局（DIA）初步評估指出，部分離心機仍完好，核計畫可能僅倒退數月，並強調完整戰損評估需數日甚至數週才能完成。川普政府則批評媒體忽略該評估的「低可信度」標註。

美國國會內對行動成果看法不一。民主黨籍參議員墨菲（Chris Murphy）直言，「我聽完簡報後認為，我們並沒有摧毀那個計畫（伊朗核計畫），這是刻意誤導大眾。很明顯，伊朗仍保有顯著的能力與設備」。

▲美國打擊伊朗聖城庫姆（Qom）附近福爾多地下核設施後的衛星影像。攝於6月24日。（圖／路透）

共和黨籍參議員葛拉漢（Lindsey Graham）則支持「摧毀」一說，認為已讓計畫延遲數年，但也坦言「問題尚未解決」，承認伊朗仍有能力重建核設施。

此外，國際原子能總署（IAEA）總幹事葛羅西（Rafael Grossi）受訪時也表示，伊朗核設施確實受「重大破壞」，但仍有部分設施保留。他強調，伊朗至今仍具備一定程度的鈾處理與濃縮能力。

儘管部分批評聲音指出，軍事行動恐破壞外交談判契機，川普政府則主張此舉不排除後續協議的可能。川普日前聲稱美伊官員將展開會談，但伊朗外交部長隨即否認。伊朗最高領袖哈米尼則表示，川普對成果「誇大其詞」，實際未能造成「重要破壞」。