7／5末日時間23萬人湧直播！日本地震監測3D圖搖出「宇宙電梯」

記者黃翊婷／綜合報導

日本漫畫家龍樹諒在作品《我所看見的未來》中，預言7月5日凌晨4點18分（台灣時間3點18分）會發生大地震，引發各國網友關注，日本地震監測YouTube直播影片一度湧入23萬餘人觀看。不過，預言中的末日地震沒有發生，僅鹿兒島縣吐噶喇群島近海頻繁發生小型地震，次數多到在全球地震監測3D圖像中搖出一座「宇宙電梯」。

▲鹿兒島縣吐噶喇群島近海頻繁發生地震。（圖／翻攝自Earthquake 3D Live Feed）

龍樹諒在作品《我所看見的未來》中記錄預知夢，預言2025年7月5日可能會發生毀滅性地震與海嘯，引發各界熱議。龍樹諒本人表示，她只是夢見可能會發生災難，但沒有夢到具體日期，若可以透過這次的事件讓大眾提升防災意識，她覺得也是一件好事。

▲直到日本時間5日清晨6點23分左右，仍有超過3、4萬名網友在縣關注地震監測直播。（圖／翻攝自YouTube／株式会社ティーファイブプロジェクト）

由於末日預言時間是日本7月5日凌晨4點18分（台灣時間3點18分），各國網友們湧入日本地震監測YouTube直播影片一起等待「末日」，線上觀看人數一度飆破23萬人。直到日本時間5日清晨6點多，線上人數仍有3、4萬人，網友們紛紛留言調侃，「大家早餐吃什麼」、「還不去睡嗎」、「今天天氣很好呢」、「但日本確實很常地震，大家還是多注意點比較好」。

不過，根據日本氣象廳統計，日本鹿兒島縣吐噶喇群島自6月21日以來確實頻繁發生地震，累計至今已發生超過千次地震，大約是過去的3倍，在全球地震監測3D圖像堆疊起來的畫面，彷彿一座通往宇宙的電梯。

根據《朝日新聞》報導，受到鹿兒島縣吐噶喇群島連日地震的影響，位於震央附近的十島村惡石島居民已在7月4日展開首波島外避難行動，並於同日傍晚抵達鹿兒島港。村長久保源一郎表示，希望大家先觀察一周狀況，並照顧好自己，目前惡石島上大約還有50人留守，村方將持續調查居民的避難意願，最快6日就能安排第二批島外撤離，確保島上每一位居民的安全與健康。

至於吐噶喇群島近期地震為何如此頻繁，日本熊本大學海洋火山學副教授橫瀨久芳表示，小寶島與惡石島之間存在2個活斷層，壓力累積導致地震活動變活躍，這次地震可能是受到南側活斷層影響，因此地震次數顯著增加。

日本京都大學防災研究所教授西村卓也提出個人觀察見解，他推測，這次的地震活動可能與外部持續刺激活斷層有關，伊豆群島過去曾因火山活動引發群發地震，吐噶喇列島也有可能是受到岩漿活動影響。