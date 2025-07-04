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室內也會熱傷害！中醫師建議吃西瓜、善用刮痧解暑

▲西瓜。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲西瓜俗稱「天然白虎湯」，具有清熱解暑、生津止渴等功效。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

各地天氣持續高溫悶熱，衛福部南投醫院提醒民眾，不管在室內或室外，應加強自我防護、預防熱傷害的發生；中醫師建議飲食方面，可吃西瓜、冬瓜、薏仁、蓮子、綠豆等食物來解暑氣。

衛福部南投醫院院長洪弘昌指出，近日氣溫動輒34、35度，不論待在室內或室外，進行短時間運動或長久暴露於悶熱的環境裡，如未補充適當的水分和鹽分、產生身體機能失常，又無適當防護措施，任何人都可能發生熱傷害、熱衰竭或熱中暑，嚴重者恐導致器官損壞、急性腎衰竭甚至危及性命；他建議民眾在戶外除做好防曬措施，儘量避免在最熱的時段外出，也需補充足夠的水分。

▲中醫科賴卉蓮醫師看診。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲中醫科醫師賴卉蓮看診。（圖／衛福部南投醫院提供）

南投醫院中醫科醫師賴卉蓮表示，在夏日可吃清熱解暑的食物，其中西瓜俗稱「天然白虎湯」，味甘性寒，具有清熱解暑、生津止渴等功效，但因其性寒，飲食宜適可而止，避免過食寒涼反而傷胃。

除了飲食，刮痧也有清熱降暑的功能，賴卉蓮說明，中暑症狀輕者可用刮痧板，或邊緣鈍滑的銅錢、瓷匙等器具刮痧，在肩、頸部後側及上背部，進行反覆刮刷之動作，皮下出現紅色或紫色瘀斑即可。

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