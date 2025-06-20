熱傷害較去年增6成！避開戶外活動就沒事？　醫：室內也要防中暑

▲花蓮慈濟醫院葉日弌主任說，高濕度及高溫的狀況下，就可能產生熱傷害。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

氣象署19日發布高溫資訊，有超過9縣市防攝氏36度以上高溫，近日各地氣溫炎熱，且台灣四周臨海、又逢午後降雨，不僅沒降溫反而讓天氣更為潮濕悶熱，去年年平均氣溫是有現代分析以來的最高溫！今年高溫的趨勢也非常明顯，根據衛福部的資料顯示，今年5月因熱傷害就醫的人次比去年增加6成。

花蓮慈濟醫院家庭醫學部主任葉日弌表示，若出現疲勞、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、脫水，甚至意識模糊等症狀，需立即離開高溫的環境，並降低體溫，若仍無法緩解症狀時，應立即到醫院急診。

台灣夏天的平均濕度，根據中央氣象署資料，平均約75%左右，高濕度及高溫的狀況下，就可能產生熱傷害，葉日弌主任說，一般人以為只要避免戶外活動就好，但若室內濕度高、空氣不流通，也可能造成危險，尤其當外界溫度高達32度甚至38度時，若是濕度高於60%至70%時，會使得人體的散熱機制受到影響，導致體內無法有效散熱，人體感溫度會比實際溫度更高，使熱指數增加。

▲葉日弌主任說，民眾可搭配喝冷水、沖冷水澡、吹冷氣等方式輔助降溫，同時定時補充水分，以維持體內水分平衡。

葉日弌主任說，民眾可搭配喝冷水、沖冷水澡、吹冷氣等方式輔助降溫，同時務必定時補充水分，以維持體內水分平衡，若是出現頭暈、疲勞、脫水、意識模糊等不適症狀，可能是熱衰竭和中暑，需立刻補充水分並進行降溫，若無法及時改善，會進一步導致器官損傷，嚴重時可能衰竭、休克危及生命，臨床上中暑的死亡率可超過10%，若無法緩解時，應就醫治療。

葉日弌主任提醒，遇到高溫天氣，應避免從事戶外活動、勞動或劇烈運動，並多加防曬、保持室內涼爽和通風。尤其是對於老年人、小孩、慢性病患者、肥胖者、服用藥物者，以及戶外工作或運動者等，需更加謹慎，避免長時間處於高溫環境中。另外，定時補充水分，以維持體內水分平衡，若白天清醒時間內，2小時仍未出現尿意，很可能是飲水不足的訊號，但若已攝取大量水分卻仍無法排尿，則需提高警覺，建議盡早就醫檢查。

