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放棄牙醫系！高中弟驚「人生最後悔決定」　過來人搖頭：恭喜

看牙齒,牙科,牙醫。（圖／記者趙于婷攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者趙于婷攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

114學年大學申請入學第一階段篩選結果公布後，以成大、陽明交大、高醫等學校來看，「牙醫系」分數門檻都比「醫學系」高，連沒選讀牙醫系的學生都直呼後悔。一名高中應屆畢業生就表示，接到國防醫學院通知錄取軍費牙醫系的電話，但因對方要求立刻答覆，在毫無心理準備下脫口而出「我放棄」，如今懊悔萬分，話題引發討論。

原PO在Dcard發文「我做了人生最後悔的決定-放棄牙醫系」，說他某晚上接到一通來自國防醫學院的電話，對方告訴他有錄取軍費牙醫系，但因招生時間已過，必須當下做出決定。由於太過突然，原PO便直接回應「我放棄」。

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回過神後，他越想越懊惱，錯失了成為牙醫的機會，但又後悔不應該感受了北醫的好，就忽略畢業後的發展，「放棄之後，我便只能回去讀藥學系，並在畢業後當藥師。」

對未來感到迷惘。他提到，「藥師也沒有說不好，但看著網路都在說牙大全，就不禁覺得自己做了錯誤的選擇」，尤其是薪資的落差實在太明顯，讓他備感遺憾。

貼文引發熱論，「先說結論：軍費牙超慘，會一直被綁在醫院，然後也沒什麼錢」、「國防自費牙有過，然後眼睛過不了。輸爛」、「藥師比牙輕鬆，薪水當然有差，但我覺藥師CP值已經不錯」、「男友表哥是軍牙，狠心咬1800三房，還有個牙助老婆要養，軍貸一個月7-8萬繳著。反觀我朋友是中山牙，歐洲洗學歷回台，爽賺一堆自費矯正，每月請一週出國玩。」

過來人則表示，「北醫藥8X3畢業學長講點話。重考吧，有能力軍費，明年絕對有機會自費醫牙！除非你想要的生活是藥師的自在平淡！」、「北醫國防兩間都唸過的路過，只能跟你說只要是軍費真的要三思…先生是畢業多年的軍費醫，目前工作上還是有許多安排身不由己，家庭部分變成只能靠我犧牲配合。」

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