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親子同樂！　2025東石海之夏活動即將登場

▲▼ 2025東石海之夏7/19精彩登場 特色美食 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 2025東石海之夏7/19精彩登場，在地特色美食登場   。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣暑期最受期待的「2025東石海之夏」活動，將於7月19、20日及26、27日，連續兩個週末在東石漁人碼頭熱鬧登場。文化觀光局搶先揭露今年活動的精彩亮點。

▲▼ 2025東石海之夏7/19精彩登場 特色美食 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 2025東石海之夏7/19精彩登場 ，舉????演出孫悟空大戰侏儸紀恐龍 。（圖／嘉義縣政府提供）

今年的「東石海之夏」將延續「小孩放電，大人吶喊」的精神，為大家帶來南部首演的劇場大秀、親子同樂的放電遊樂園、融合在地風味的特色市集，還有眾星雲集的演唱會陣容，為全國遊客打造一場難以忘懷的夏日盛會。

▲▼ 2025東石海之夏7/19精彩登場 特色美食 。（圖／嘉義縣政府提供）

7月19日開幕場由本土男神天團「玖壹壹」領銜演出，並邀請新加坡療癒女聲文慧如、金曲獎入圍新秀徐暐翔、實力派雙人組晨悠CHENYO同場飆歌。

7月20日的親子表演節目將由「藝響台灣文化劇團」帶來南部首演的全新劇目「悟空大鬧恐龍馬戲團」。此劇融合了特技表演與現場互動，帶領觀眾穿越時光，回到侏羅紀時代。原本僅為30分鐘的演出，為了配合東石海之夏活動，特別延長至60分鐘。當天，除了五隻約三米高的擬真恐龍外，還將有一隻高達8米的暴龍登場，為遊客呈現一場既驚險又富有趣味的視覺饗宴。

▲▼ 2025東石海之夏7/19精彩登場 特色美食 。（圖／嘉義縣政府提供）

7月26日則由兩大男神—「破億神曲製造機」蕭秉治與「全能唱跳創作歌手」鼓鼓壓軸登場，加上創作甜心安吉Angie及金曲提名曾瑋中等優秀音樂人，共同呈現暑假最強Live秀。

7月27日則是眾所期待的壓軸重頭戲「海上煙火秀」，晚間7點30分施放，長達12分鐘煙火即將點亮東石海岸線，網路已經熱烈討論，預計將吸引萬人到場觀賞。

縣長翁章梁在接受主持人訪問時表示，「煙火秀是大家最期待的，但對我來說卻是最恐懼的事情」。他解釋，東石漁人碼頭只有單一出入道路，無法在短時間內疏散大量人潮，去年甚至花費三個小時才完成疏散。然而，這場盛會深受全國民眾的期待，因此我們必須克服所有挑戰，確保活動順利進行。

翁章梁表示，今年將盡力克服地理條件的限制，除了擴大管制範圍、改善疏散路線，提升整體疏散效率。今年還將煙火秀時間提前至晚上7點30分開始施放，「確保所有人都能在當天順利回家」。翁縣長也呼籲民眾，親朋好友們盡量共乘一輛車，避免各自開車，以減少交通壅塞。

今年「愛嘉小店家」由東石、布袋、朴子等商圈聯合展售；「小火柴市集」匯聚特色店家，並推出海之夏限定商品，包括蚵仔蛋煎刈包、炙燒烏玉盛和包裹著整粒鮮蚵的QQ涼圓等，讓大家品味滿滿東石香。

記者會現場，縣長翁章梁帶頭逛攤，並受到業者熱情邀請品嘗各式拿手好料。翁縣長也不吝嗇大力推薦當地的美味。

翁章梁提到，去年有許多攤位商品早早就銷售一空，並特別提醒業者，今年一定要增加備貨量，以確保能滿足所有遊客的口腹之慾。

文觀局表示，為方便外地旅客前往，4天活動皆提供免費接駁專車服務，往返嘉義高鐵站與東石先天宮。因7月27日海上煙火秀預估人潮眾多，當天規劃下午2點至4點提供8個班次免費接駁車，並採線上預約制，今（3）日中午12點起開放預約，民眾須至「東石海之夏」Facebook粉絲專頁事先登記，額滿為止，為確保搭乘順利，建議提前抵達高鐵站候車。

更多詳情與即時活動資訊，請上「東石海之夏」Facebook粉絲專頁查詢。

 
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