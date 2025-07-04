夜宿部落學族語超好玩！新北首推4天3夜星光夏令營

▲四天三夜的過夜營隊活動，營造學族語環境。（圖／新北市原民局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市原民局年度暑期族語育樂營重磅升級！今年首度推出四天三夜、夜宿校園的全時沉浸式營隊，自7月1日起分三梯次展開，透過古調傳唱、傳統舞蹈與部落美食等多元體驗，讓學員在日夜生活中自然學習族語，打造深度的文化連結體驗。

▲部落美食結合賽夏語課程，一同體驗搗麻糬。

營隊招收新北市國小三年級至國中九年級學生，首梯已於7月1日至4日在烏來區德拉楠民族實驗小學舉行；第二、三梯次將於7月8日至11日分別於八里區米倉國小及德拉楠實驗小學登場。今年特別以「歲時祭儀」為核心主題，開設阿美語、排灣語、賽夏語及卑南語課程，結合文化導覽、古調教學、舞蹈技藝及傳統美食製作，從晨間活動到夜間課程全方位營造族語環境，實踐「族語即生活」理念。

首次參與的卑南族李同學分享，自幼在都市成長，此次能於原鄉參與過夜營隊格外興奮，「不僅有豐富活動，更能整天聽、說母語」，激發學好族語的動力。

新北市原民局強調，相較過往非過夜型營隊，今年透過延長營期、強化沉浸情境及文化參與深度，盼提升學子族語學習動機，同時鞏固族群認同與文化自信，讓學員在暑假歡樂回憶中扎根母語能力。

▲部落美食結合卑南語課程。