陳金德視察台中榮總質子中心　力促115年8月啟用

▲工程會主委陳金德視察台中榮總質子中心，力促115年8月啟用。（圖／工程會提供）



記者陳家祥／台北報導

為落實賴總統「健康台灣」國政願景，行政院政務委員、工程會主委陳金德今（4日）前往台中榮民總醫院視察「質子治療中心興建計畫」，除肯定團隊努力外，也強調務必維持進度與品質，確保於115年2月如期完工，115年8月正式啟用營運，讓中部民眾儘早受惠於高階癌症治療服務。

質子治療是目前國際上對於頭頸癌、腦瘤、兒童癌症等高精度放療的首選技術，有助大幅減少正常組織損傷，提高治療精準度與病人生活品質。

台中榮總為中部唯一公立醫學中心醫院，質子中心建設完成後，將成為中部地區國家級癌症醫療與研究重鎮，預期可大幅縮短中部民眾就醫等待時間，減輕患者北上負擔，為癌症病人及其家庭帶來實質助益，也展現政府推動重大醫療基礎建設的決心與效率。

陳金德說，政府持續投注公共建設資源在人民最需要的醫療領域，是對全民健康的具體承諾。目前質子治療中心工程已完成70.5%，進度超前11.06%。

陳金德特別提醒院方及施工團隊，要持續強化工程管理，落實工地安全、施工品質與進度控管，尤其針對高階醫療設備空間的精密需求，應妥善規劃整合，確保各階段銜接無虞，達成如期如質完工目標。

台中榮總表示，近年癌重症就醫需求大幅增加，為擴充治療量能，自111年起啟動質子中心建設，並規劃地上4層、地下1層新建空間，將設置2間質子治療室與光子治療室、放射治療規劃室、加速器控制室等設施，滿足未來二十年中部癌症醫療所需。整體工程預計114年10月完成設備安裝，115年2月完工，115年8月起正式投入治療作業。

退輔會副主委吳志揚表示，該中心將提升退除役官兵就醫服務可近性，也兼顧中部整體醫療安全網布局。台中榮總院長傅雲慶則指出，台中榮總將與中彰投區域醫院合作，建構「一站式癌症照護模式」，預計每年服務約7000名病患。