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陸參加兩岸旅展被拒　海基會：避免影響真正交流

▲▼台北夏季旅展大陸展區。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲台北夏季旅展福建攤位。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會秘書長羅文嘉去年曾赴「海峽兩岸台北夏季旅展」致詞及歡迎陸方參展，但今年陸方300多人的來台申請全遭拒絕。對此，羅文嘉20日表示，對岸採用統戰削弱台灣國家主權的作為從來沒有減少過，政府機關必須要拿出一些做法，避免影響到真正的交流。

羅文嘉在例行記者會上被問到此事，他提到，海基會對於對岸要來台灣進行真正的交流，永遠抱持開放歡迎的態度，因為海基會存在的目的之一，就是透過更多的交流和互動，促進雙方的了解及緩和緊張的關係，「這是海基會設置的基本想法。」

羅文嘉說，所以到目前為止，海基會仍然會朝向鼓勵更多積極的交流、正向的交流、雙向的交流、健康有序的交流。

▼海基會秘書長羅文嘉去年曾出席旅展。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼海基會副董事長羅文嘉。（圖／記者陳家祥攝）

羅文嘉指出，過去一年，他其實花了很多時間，從一開始上來講「健康有序的交流、互相的交流」，但交流跟統戰只有一線之隔，這當然是一個特殊的狀況，「如果在正常的國與國之間、社區與社區之間、城市與城市之間，並不會有這個問題，交流就是交流。」

羅文嘉進一步說明，但台灣面對一個很大的威脅，從每天不斷的軍機、軍艦、軍演，以及各國的相關報告都認為中國對台灣不放棄武力威脅，甚至採取灰色地帶行動的密集度是越來越增加的，「所以這個威脅是客觀事實存在的。」

羅文嘉說，當對岸使用各種軍事威脅、恐嚇的時候，更會採取各種統戰滲透的方式，用「不戰而降人之兵」的方式，瓦解台灣的民主制度跟國家安全，「所以對岸採用統戰作為來削弱台灣國家主權的做法跟目的，從來沒有減少過。」

羅文嘉強調，政府機關必須要拿出一些做法，避免影響到真正的交流，也避免統戰滲透影響到台灣內部的民主和國家安全，這是主管機關應盡的責任，「海基會受到政府授權，朝向一個目的，就是積極採用交流對話的方式來化解各種分歧，這是海基會的立場。」

▲▼台北夏季旅展大陸展區。（圖／記者蔡紹堅攝）

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