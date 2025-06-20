陸配「除籍證明」補繳期限將至　海基會：2個月經手7500件公證

▲海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

移民署4月通知1.2萬名陸配及子女補繳「喪失原籍證明」，期限只到6月底。據海基會最新統計，兩個多月來已經手7500件大陸戶籍公證書，明顯較去年同期大增。

海基會秘書長羅文嘉也在例行記者會上提到，從4月1日到6月17日，海基會經手驗證的中國大陸戶籍公證書總件數為7500件，包含122件申請補發，總計達7622件，明顯較去年同期增加。

羅文嘉指出，海基會的立場非常簡單，就是盡全力協助需要幫助的人，兩岸情勢特殊，在這種特殊狀況下，要成為中華民國國民，享有權利義務，有一定的程序跟要求，這是法律明文規定的。

▼海基會文書驗證櫃檯。（圖／記者蔡紹堅攝）



羅文嘉說，有一些個案特別回到大陸，卻拿不到除籍證明，只要能提供相關證明和資料，經過確認，他們也會進行協調、協助與處理。

不過，羅文嘉也強調，沒有去辦，又不符合具結的相關資格，就沒有辦法提供協助。

另外，移民署20日表示，已有5000多人繳附「喪失原籍證明」，並同意800多人以「具結」替代或延後辦理。移民署也呼籲民眾盡速補繳，有困難也可反映，否則台灣戶籍恐被撤銷。

▼公證書範例。（圖／記者蔡紹堅攝）

