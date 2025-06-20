網美入境上海被驗尿關4天　海基會：大陸不是民主開放國度

▲南珠因驗尿陽性，被關了4天。（圖／翻攝南珠 Siqiao Qiu）



記者蔡紹堅／台北報導

網美「南珠」日前入境上海時，被公安抓去驗尿，因在泰國喝過大麻飲料，結果顯示為陽性，遭拘留了4天。對此，海基會秘書長羅文嘉表示，過去沒有接獲類似的案例陳情，但大陸不是一個民主開放的國度，很多事情都很不明確，公安可以隨時扣留你的東西，甚至扣留你的人。

羅文嘉20日在例行記者會上提到，他是第一次聽到相關案例，過去沒有接獲類似的案件陳情，「海基會接到比較多的案例，是進出大陸海關時被滯留，手機、電腦裡所有的資料被檢查，有些人可能被滯留數小時，有些人則是數日，原因不明。」

▼海基會秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）

羅文嘉指出，海基會說過很多次，大陸不是一個民主開放，跟一般民主國家有相同標準、法律制度的國度，所以很多事情都很不確定、很不明確，「尤其從前年7月開始，所有公安可以隨時扣留檢查電子相關設備，這就賦予所有執法的大陸公安或邊境人員，能隨時扣留你的東西，甚至扣留你的人，這是問題的根源，但在其他民主國家就不會有這個狀況，或者會很明確告訴你原因。」

羅文嘉強調，在沒有充分人身自由與安全保障的情況下，不斷鼓勵大家去大陸，這會形成很大的社會成本，就政府的角色來講，任何國民碰到問題，不管基於什麼原因，都希望能協助，但政府也有責任告訴國人，哪些國家、哪些地區是風險極高的，建議不一定要去，或盡量避免去，而中國大陸正是旅遊警示燈號為「橙色」的地區，這非常明確。

南珠近日上傳影片指出，她上次入境上海時，突然被兩個女公安帶去驗尿，驗出來竟是陽性，接著就被關了4天。

南珠提到，去上海之前，她有去泰國，但沒有抽大麻，只喝了一杯含有大麻成分的飲料，不理解為什麼被關，因為在泰國大麻是合法的，她是在合法的地方做合法的事。

南珠強調，對方叫她不能拍影片說出這件事，但她偏偏就要拍，「如果不拍的話，台灣人可能就白白被欺負了。」