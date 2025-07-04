愛妻一家5口被詐騙逼死！空軍女婿悲赴靈堂　雙手合十椎心弔唁

▲王家女婿現身靈堂，被問到妻子生前是否曾提及投資詐騙等相關事情，王家女婿僅說「不方便回答」後便離開。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中豐原王家一家五口陳屍屋內，背後原因竟是疑似遭投資詐騙千萬元。在屏東服役、擔任空軍的王家女婿稍早也現身殯儀館，面對媒體關心，王家女婿僅說「不方便回答」，隨後即快步離去；另外，王父當兵的同袍也到靈堂致意，提到近年比較少聯繫，昨天看到新聞才知此事，還四處查證，沒想到真的是摯友一家五口。

▲台中豐原王家五口小靈堂設在東海殯儀館，下午有親友前往致意。（圖／民眾提供）



王家共有3名子女，當中小女兒曾是職業軍人，生前才找到新工作，至於先生同樣是職業軍人，在屏東擔任空軍。王家5人小靈堂設置完成，上午都無人前往致意，場面淒涼；下午一點多，空軍女婿現身，面容憔悴，媒體關心「是否知道太太一家人講投資的事情？」空軍女婿不願多談，僅說「不方便回答」，之後雙手合十後快步離開。

▲豐原王家5人在東海殯儀館「重聚」，場面令人心酸。（圖／記者白珈陽攝）



除了王家女婿外，王父的生前好友、當兵同梯也到靈堂致意，同梯提到，退伍後，跟王父每年都會聚會一次，但這兩年聯繫少，也不太知道近況，更沒聽說過投資相關事情，沒有想到一家5口被詐騙，扛不住債務共赴黃泉，令人心痛。