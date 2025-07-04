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高大成曝詐團「月入十萬」騙術：這類人最容易上當

▲▼高大成建議，抽血檢查一氧化碳濃度，有助釐清是否加工自殺。（圖／記者鄧木卿攝）

▲高大成表示，薪資較低的基層民眾，更容易落入詐團的圈套。（資料照／記者鄧木卿攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市豐原區驚傳一家五口集體輕生悲劇，王姓屋主一家在住處被發現陳屍，遺書內容揭露對假投資的悔恨。警方循線查出大女兒的張姓同學及另一名李姓團購主涉入，並依詐欺等罪嫌展開偵辦，全案正在調查當中。對此，法醫高大成也分析了詐團的手法，並稱基層的民眾較容易上當。

議員謝志忠指出，王家大女兒是透過同學張女加入代購群組，並交由團購主李女統籌資金與黃金交付。隨後全家也投入代購，甚至刷卡購金、代匯費用。某次交易帳戶遭警示後，對方反控王家違約，要求高達500萬元賠償，債壓之下李女又協助借貸200萬元高利貸，終釀悲劇。

王家五人2日晚間在住處被發現身亡，檢警初判皆為一氧化碳中毒所致。遺書內容提到「後悔相信張同學」、「後悔投資錯誤」，並直言難以承擔龐大債務，透露一家人走投無路的心情。警方已完成李女筆錄並移送地檢署，張女則仍在接受問訊。

王家一家經營軍用品生意多年，生活雖不富裕但穩定。鄰居與房東皆表示，6月初仍準時繳租，未見異常。父親打零工補貼家計，母親顧店並從事園藝，大女兒有網拍事業，二女兒轉職團購，兒子在工廠就業。6月底起王母頻繁求助，曾向議員表示「我們被詐光了」，並向友人哭訴「一切都完了」。

根據《聯合新聞網》報導，法醫高大成表示，最常被類似手法詐騙的，是薪資較低的基層族群，詐團利用想賺錢的心理。詐團可能先給出「月入十萬」的誘惑，引誘民眾加碼投資，最終捲款潛逃，過去他就曾碰到落入圈套的受害者，詐團的行為相當惡劣。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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