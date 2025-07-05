快訊／台中5口命案美容院「張同學」詐欺罪移送　複訊後限居

▲台中五口命案震驚社會。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市王家5口集體輕生案，警方昨日約談王家大女兒同學張女與團購主李女到案說明，原先外傳已經先將李女依照詐欺罪嫌移送，但中檢今早指出，是張姓女同學（35歲）依詐欺罪嫌移送，今日複訊後限居。

據了解，警方昨日下午將張女、李女查緝到案，2人對案情避重就輕，說詞閃爍，原先傳出警方移送李女（團購主），但今警方證實是先將張姓女同學移送，李女尚未完成筆錄，預計午後決定是否移送。

王家人留下的4封遺書中，提及「後悔太過信任張同學」、「後悔投入假投資」，文字裡透露無限悔恨，最終因債務太過龐大，無力償還債款，選擇走上絕路。

本案發生在2日晚間，王姓屋主連同妻子、大女兒、二女兒、小兒子都被發現倒臥房內，已明顯死亡，3日檢察官率法醫相驗，死因為一氧化碳中毒引發呼吸衰竭死亡，家屬無意見，檢察官將遺體發還。

初步了解，王姓大女兒透過張姓女同學加入代購群組，自己先刷卡購買黃金，透過張女交給團購主李女，李女疑連同費用、數千元手續費再匯給她，大女兒覺得有利可圖，全家人都陸續加入代購。

但某次對方的所有帳戶被列為警示帳戶，對方以違約為由，要求王家賠償約500萬元，這時李女帶著王家人前往地下錢莊，以公寓押借200萬元，利息高達8萬元，最後導致後續悲劇發生。

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