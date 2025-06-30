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《超級夜總會》嘉義市錄影演出　律師為圓母夢出資邀請

▲▼ 「超級夜總會」赴嘉市九華山地藏庵錄影 。（圖／嘉義市政府提供）

▲「超級夜總會」赴嘉市九華山地藏庵錄影 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市九華山地藏庵昨（29）日晚間舉辦《超級夜總會》【菩薩大願‧幸福抵嘉】感恩晚會，現場人潮踴躍、氣氛熱烈。該節目長年走入基層、貼近庶民生活，結合地方信仰、公益與娛樂元素，為市民帶來一場充滿歡笑與感動的文化盛宴。黃敏惠市長也親自到場，感謝節目團隊與九華山地藏庵黃俊森董事長以沈聖瀚律師共同促成，讓市民朋友有一個難忘的夜晚。

▲▼ 「超級夜總會」赴嘉市九華山地藏庵錄影 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，嘉義市民信仰中心──九華山地藏庵舉辦這場別具意義的感恩晚會，尤其在黃俊森董事長及董監事的帶領下，長年致力推動公益、行善濟世，不僅是雲嘉地區重要的慈善據點，也深獲市民敬重與信賴。

▲▼ 「超級夜總會」赴嘉市九華山地藏庵錄影 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠說，此次《超級夜總會》能夠來「嘉」錄影演出，背後更有一段動人的孝行故事。除了沈媽媽多年來虔誠敬奉菩薩，兒子沈聖瀚律師更以實際行動成就母親心願，慷慨促成這場演出，展現出深厚的親情與感恩之心。沈律師同時也是嘉義市政府的法律諮詢律師，長期投入公益事務、熱心參與社會服務，持續以專業回饋地方，讓善念化為行動，也讓感動延續成為祝福。

▲▼ 「超級夜總會」赴嘉市九華山地藏庵錄影 。（圖／嘉義市政府提供）

黃俊森表示，非常歡迎《超級夜總會》節目團隊來到九華山地藏庵錄影演出，並感謝黃敏惠市長及市府團隊的大力支持，也感謝沈聖瀚律師與沈媽媽的發心與促成，讓這場充滿溫情與感恩的晚會得以舉辦。期盼將嘉義的善念與文化傳遞給更多民眾，讓更多人感受到菩薩慈悲的力量。

市府民政處表示，「菩薩大願．幸福抵嘉」感恩晚會，融合信仰、文化、公益與親情，成為一場兼具情感與社會意義的盛會。嘉義市政府特別感謝九華山地藏庵、沈聖瀚律師及節目團隊的協助與支持，更感謝所有市民的參與與信任，讓嘉義成為一座實至名歸的幸福城市。

 
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