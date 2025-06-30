視聽無礙！皇家扶輪社捐嘉義縣27台視聽力檢測儀器

▲嘉義皇家扶輪社捐贈嘉義縣政府27台視聽力檢測儀器 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義皇家扶輪社及友社捐贈嘉義縣政府27台視聽力檢測儀器，舉辦「扶輪有愛 視聽無礙」儀器捐贈記者會，由副縣長劉培東受贈並回贈感謝狀，嘉義縣衛生局長趙紋華、大林慈濟醫院院長及嘉義長庚紀念醫院主任等人也到場見證，期望透過新儀器守護兒童視聽健康。

衛生局說明，縣府積極為學齡前兒童進行視力與聽力篩檢，期望透過早期發現與治療，降低視聽力問題對幼童成長的影響。

112年視力篩檢4歲兒童2,578人，異常290人（11%），5歲兒童2,738人，異常323人（11.7%），由於3至6歲為視力發展黃金期，若未及早發現異常，恐影響視覺功能並導致弱視。





另針對2,689名幼兒進行聽力篩檢，發現9人（0.3%）有異常，已轉介至專業院所接受耳鏡、鼓室圖與純音聽力檢查，若能及早診斷聽力異常並接受治療與復健，有助於語言發展及溝通能力，提升學習能力。

副縣長劉培東表示，感謝嘉義地區各扶輪社及韓國On-Jeonju扶輪社捐贈儀器，這是對嘉義縣幼兒照護的有力支持，也展現企業與民間團體對公共健康的關懷與責任。

趙紋華說明，學齡前期是兒童感官發展關鍵期，視力與聽力的狀況將影響認知發展、學習能力與社交互動。

目前衛生所運用的燈箱型視力檢測儀會受到建物空間限制造成檢測距離無法達目標值，且設備會因為硬體老化而影響篩檢正確性，更新汰換篩檢儀器可降低偽陽性比例，受贈27台視聽力檢測儀器後，有助提升兒童篩檢品質及服務涵蓋率，

趙紋華也說，衛生局將持續推動早期發現與介入政策，並結合民間力量守護兒童健康。