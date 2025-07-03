台南裕文國小管弦樂團勇奪澳洲金賞　王家貞：台南之光

▲台南市裕文國小管弦樂團拜會黃偉哲市長，獻上從澳洲學校管弦樂節帶回的「金賞獎」榮耀。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區裕文國小管弦樂團日前遠徵澳洲，參加第63屆「澳洲學校管弦樂節」，在激烈競爭中脫穎而出，榮獲最高榮譽「金賞獎」，成為該項盛會首支受邀的台灣國小樂團，市議員王家貞欣喜表示這是台南之光，也是市民同光！並促成獲獎團隊拜會市長黃偉哲，獻上榮耀。

裕文國小此次出徵，由陳彥宏校長率領5位師長與24位學生代表台灣前往澳洲參賽，透過音樂展現孩子們的才華與韌性。王家貞議員在獲知佳績後，特向市長黃偉哲推薦表揚，經市府新聞處與教育局安排，黃偉哲市長於7月2日下午撥冗接見獲獎團隊，並親自頒發嘉獎，感謝裕文國小為城市爭光。

這場溫馨的會面原定於市府六樓舉行，因隨行人數超過預期，臨時移至一樓大廳展開半小時的榮耀時光。校內團隊包括樂團總監葉玲雅老師、總企劃張茵茵主任、指揮許家銘老師、英文指導李家妮老師，還有家長會副會長及多位熱情家長陪同到場。黃市長在致詞時表示，裕文學童以音樂為媒，展現台灣學校教育成果，是台南最動人的文化實力。

市議員王家貞也到場與團隊同樂，她表示，孩子們用音符徵服世界舞台，這份榮譽是無數練習與汗水的成果，感謝師長用心教導與家長的大力支持，讓這趟文化外交之旅圓滿成功。活動最後，裕文學生們主動與王議員開心合影，留下珍貴畫面。