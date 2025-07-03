台南市教育局發表廚藝競賽成果影片　展現校廚創意與熱情

▲台南市第六屆學校午餐廚藝競賽成果影片出爐，展現學生與廚房人員的暖心交流。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

為提升學校午餐品質並鼓勵校廚發揮創意，台南市教育局舉辦第六屆「學校午餐廚藝競賽」，今年以「節慶暨創意料理」為主題，鼓勵各校將節慶文化融入菜單設計，推出兼具營養與意義的創意午餐。教育局特別為前三名得獎學校拍攝成果影片，記錄廚房團隊的用心與創意，展現校園飲食教育的豐碩成果。

市長黃偉哲表示，台南市學校午餐自辦率高達九成，居六都之首，顯示午餐政策的成功推動離不開校廚與營養師的專業投入。此次競賽以節慶為靈感，發展出許多在地創新菜色，不僅展現團隊創意與文化素養，也深化學生對飲食與土地的連結。黃偉哲也肯定廚藝競賽激發團隊互相學習，讓學生吃得健康、吃得有感。

教育局長鄭新輝指出，台南重視從「產地到餐桌」的飲食教育，此次競賽不只是比拼廚藝，更強調「食育素養」的落實。像是金牌大成國中以校慶結閤府城生日打滷麵文化，傳遞團圓與分享；海東國小則巧妙將七夕拜床母文化轉化為營養豐富的五穀米油飯；復興國小則以春節湯圓結合日式料理，番薯餅搭配毛豆泥創新十足。菜色背後的文化故事與營養設計，皆讓學生感受到「吃」的教育意涵。

教育局補充，此次成果影片除介紹獲獎菜單、烹調過程，也專訪校長、營養師、校廚與學生，內容豐富溫暖，展現學校午餐團隊從發想到落實的過程。影片與菜單將同步上架至「台南市學校午餐教育資訊網」（https://lunch.tn.edu.tw/custom_issue/299）與教育局臉書粉專「教育花路米」，歡迎市民踴躍點閱、分享，持續關注台南在地化、營養化、教育化的午餐政策推動成果。