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瘋玩鯉魚潭！花蓮FUN暑假全新升級　5大免費水上體驗

▲▼全新改版升級的「花蓮FUN暑假」活動，首次將活動主力移至白天，讓遊客從上午開始就能盡情享受鯉魚潭的夏日魅力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼全新改版升級的「花蓮FUN暑假」活動，首次將活動主力移至白天，讓遊客從上午開始就能盡情享受鯉魚潭的夏日魅力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年暑假全新改版升級的「花蓮FUN暑假」活動，顛覆以往在夜間舉辦水舞及歌舞表演的模式，首次將活動主力移至白天，讓遊客從上午開始就能盡情享受鯉魚潭的夏日魅力。活動全新推出五大免費水上體驗，搭配潭邊自然山水美景，新鮮玩法將帶給民眾沁涼又豐富的夏日回憶，創造親子同樂、好友相聚、情侶放閃的多元水上活動體驗。

花蓮縣長徐榛蔚表示，今年花蓮FUN暑假推出的五項免費水上活動，涵蓋不同年齡層及體驗需求，包括：兩人同心協力的SUP立式划槳、穩定安全的單人腳踏船、輕鬆愜意的充氣水上動力摩托、適合親子的雙人獨木舟，以及趣味碰碰船。遊客來鯉魚潭可以選擇最適合自己的水上活動項目：情侶與好友們一起玩SUP，可培養彼此默契與平衡感；初學者與年長者則推薦搭乘腳踏船，能輕鬆享受在水面漂浮的悠閒片刻；家長帶著小孩坐碰碰船，在船上可以用水槍來一場水上大戰。本次所有水上活動都在鯉魚潭上劃定的安全水域內進行，每日限定場次與名額，遊客可現場報名參加，單場體驗時間為10分鐘，歡迎遊客平日來玩，較有機會能一次體驗多種水上遊具、探索自己喜愛的水上活動。體驗後若意猶未盡，也可依個人喜好，至鯉魚潭商圈選擇天鵝船、SUP立槳等遊具進行付費體驗，不但能有較長的體驗時間，更可以悠遊整片鯉魚潭水域，盡情享受專屬的夏日冒險。

▲▼全新改版升級的「花蓮FUN暑假」活動，首次將活動主力移至白天，讓遊客從上午開始就能盡情享受鯉魚潭的夏日魅力。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

觀光處長余明勲表示，為鼓勵民眾參與，今年也特別設計了集客活動，凡於花蓮FUN暑假活動期間消費搭乘鯉魚潭水上店家之天鵝船等遊具，即有機會搶先體驗本次五大免費水上活動；若當日人潮眾多、未能成功排到體驗名額的遊客，也能現場抽獎獲得精美小物，讓每位來訪的旅客都能滿載而歸，更能趁白天欣賞鯉魚潭的絕美山水景色，來花蓮度過既放鬆又療癒的盛夏假期。

今年「花蓮FUN暑假」系列活動自7月12日起至8月10日，讓國內外遊客能更親近花蓮的山水，利用暑假來花蓮體驗大自然療癒的力量。

花蓮還有更多夏季活動，包括7月12日「客鼓鳴心—鼓王爭霸戰」系列活動、7月12日至8月24日「知卡宣綠森林親水公園夏季戲水活動」、7月18日至20日「太平洋南島聯合豐年節」、7月23日至27日「花蓮夏戀嘉年華」，以及8月2日在富里農會稻草藝術節後方草坪、8月23日於七星潭賞星廣場旁海灘舉辦的兩場壓軸「星光音樂會」，結合山海美景、音樂與星空，為暑假旅程留下美好回憶。

隨著台北–花蓮每日定期航班與每週四班香港直飛航班陸續啟航，花蓮誠摯邀請全台與國際旅客即刻啟程，感受自然、文化與創意交織的永續深度之旅。

更多活動資訊:
花蓮FUN暑假官網：hlfun.hl.gov.tw
花蓮觀光粉絲團：https://www.facebook.com/hltour?locale=zh_TW
鯉魚潭商圈網站：https://reurl.cc/xNVRYE（FB）、https://liyu.hualien.com.tw/（網站）

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