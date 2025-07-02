福壽山農場「免費來回接駁車」　單程約4.5小時！千人驚：大手筆

▲福壽山農場即起提供免費接駁車。（圖／翻攝福壽山農場FB）



網搜小組／劉維榛報導

每到夏天，福壽山農場是許多人避暑勝地，而業者公布好消息，即起提供免費接駁車（烏日高鐵-福壽山農場），需事先填表單預約，需滿6人才會發車，來回車程皆為免費，小編還特地強調「真的不是詐騙！」消息曝光後，引來6千多名網友驚呼，「太棒了！大家可以上高山避暑」、「這麼好康」。

《福壽山農場》在臉書粉專公布好消息，他們與觀光署共同推出「在地有腳接駁服務」，小編笑稱，終於讓遊客們可輕鬆上山，「來遠得要命農場！」

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小編進一步說明，即日起至今年底（114年12月31日止） ，住宿本場遊客享「烏日高鐵-福壽山農場」免費接駁，由於是配合觀光署的在地有腳計畫，會視經費支應情形提前公告停止。

小編指出，遊客需事先線上預約接駁，值得注意的是，需滿6位乘客才發車，點進表單網址後，記得填寫聯絡人與電話資訊。

消息曝光後，引來6千多人狂讚，「太棒了！大家可以上高山避暑」、「大手筆～要5個小時車程吧，3小時是一定要的吧」、「接駁的成本，比住宿費還高？這樣會賠錢」、「這麼好康」、「宜蘭人表示羨慕」、「真是太好了，訂到房間再說」。

留言串中，不少網友也發問，「真的還假的，很遠的農場有接駁車了，應該不是詐騙吧？」「有沒有暈車藥跟嘔吐袋？」「烏日高鐵站到福壽山車程約多久」、「來回接送嗎」。

小編也熱心回應，真的不是詐騙，且要感謝觀光署贊助，來回接駁車都是免費，是派廂型九人座為主，從高鐵到農場車程約4.5小時，暈車藥跟嘔吐袋則需自備。