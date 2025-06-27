太管處開放崇德、大同大禮部落　太魯閣已開放遊憩區一次看

▲通往大禮大同部落的砂卡礑林道。(圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處歷經1年多的復建期，預計於今年7月1日再次開放崇德遊憩據點及大同大禮部落，有海有山，邀請您來太魯閣走走。太管處於去年0403地震後，隨即成立「0403地震災後重建小組」，並以「搶通、復原、強化」為三大目標，積極展開重建工作，並分階段陸續開放園區內受損輕微，安全無虞之步道及景區，在繁重復建工程中，也顧及了遊客安全遊憩體驗的需求。

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▲大同部落景色。

適逢暑假將至，是民眾規劃出遊的重要時節，太管處特別在暑期前開放崇德與同禮部落兩大山海代表景點。太魯閣國家公園園區範圍由清水斷崖向西延伸至合歡山區，即便是周邊鄰近的新城、秀林、崇德、富世等社區聚落，也具有相當豐富的景觀資源及人文體驗行程值得遊客到遊探訪。

▲大禮部落禮拜堂。

目前已開放區域遊憩點：

1、 太魯閣台地及遊客中心：可取得第1手遊憩資訊、欣賞影片及參觀特展；也可在台地步道緩步觀察動植物與昆蟲等。

2、 天祥遊憩區：天祥遊客中心、塔比多步道、祥德寺等局部步道，可欣賞自然生態、觀察野生動物並了解太魯閣族歷史。

3、 西寶以西之景點：西寶社區、洛韶社區、關原遊憩區、小風口遊憩區、合歡北峰步道、小奇萊步道、石門山步道、合歡東峰步道、武嶺觀景臺等均可供民眾駐足休憩或健行。

4、 崇德遊憩區：欣賞清水斷崖與太平洋美景的著名觀景區，在完成修復工程並提升安全強度後，重新開放遊憩，歡迎大家來海邊吹吹風賞東部特有日出曙光與月光海。(114年7月1日開放)

5、 同禮部落：太魯閣族聚落，由同禮部落族人與太管處攜手完成修復工程後，歡迎大家來健行挑戰自我體能，前往部落體驗太魯閣族人的生活與文化。(114年7月1日開放)

6、 山海聚落小旅行：太管處與周邊社區合作推廣觀光，崇德聚落 (崇德海灘遠眺清水斷崖、原住民特色藝品與風味餐等)、富世聚落(太魯閣族文創產業園區、亞泥生態公園等)與新城老街(特色建築與商店、新城海堤等)及三棧布拉旦聚落等。

▲清水斷崖及石碑是遊客喜愛拍照留念的絕佳景點。

此外，太管處仍提醒遊客園區設施雖逐步修復，但震後地質風險仍存，如中橫公路與其間的景點(長春祠、砂卡礑步道、燕子口、布洛灣台地、錐麓古道、九曲洞)仍在進行工程施作而封閉，請遊客配合安全規定，選擇開放區域活動，切勿任意進入封閉區域。同時也建議遊客採「早上山、早下山」原則，避開午後天氣迥異變化，確保旅程安全。並注意中橫公路管制時段，建議行程前先查詢「公路局168即時路況」或「幸福公路APP」，避免錯過放行時間，延誤行程。

▲崇德遊憩區第1層觀景台往北眺望清水斷崖。

太魯閣那份穿越千萬年峽谷風華的氣魄仍在，清澈的溪水依舊在山谷間低語，大自然的靈魂未曾遠離，雖然太魯閣的重建歷程路遙艱辛，太管處將依復建計畫持續努力奮進，還有許多步道景區仍在復建工程中，重新開放前，太管處希望透過工程復建及持續精進設施防災強度；透過保育研究、周邊景點串連、負責任的旅遊等軟硬兼施的推動，來達成「增強防災韌性的太魯閣、兼顧安全永續的太魯閣」。

