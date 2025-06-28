山海之間星辰邀約！花蓮48場免費星空導覽熱烈報名中　名額有限

▲▼專業天文解說員帶領，深入介紹星體命名、星座神話與觀星知識，打造寓教於樂的夜間體驗，適合親子共遊。(圖／花蓮縣政府提供，下同)

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於今夏持續推出「2025流星花蓮」系列活動，並舉辦免費星空導覽體驗，地點選在風景絕美的七星潭風景區與大農大富平地森林園區兩大人氣星空據點，由專業天文解說員帶領，深入介紹星體命名、星座神話與觀星知識，打造寓教於樂的夜間體驗，不僅適合親子共遊，更吸引熱愛天文的遊客與在地居民參與。

花蓮長期推動天文觀光，且擁有得天獨厚的自然環境與絕佳的觀星條件，長期以來積極發展天文觀光產業，並重視在地導覽人才的培育。縣府自今年4月起辦理多場天文解說員回訓課程，內容涵蓋導覽技巧、教材應用、星空故事及戶外觀星實作等，期望透過專業化訓練，建立穩定的在地師資群，強化解說能力，以專業導覽結合自然景觀，呈現花蓮夜空的壯麗與魅力，讓花蓮的天文與深度之旅得以扎根。

接下來暑期7-8月期間，每周末於七星潭風景區與大農大富平地森林園區推出免費星空導覽活動，適合全家大小、親朋好友及天文愛好者一同在太平洋海天一線的遼闊視野與360°草原星海中，透過專業解說員的帶領，仰望浩瀚銀河、聆聽星座神話，深入探索宇宙奧祕。

▲▼七星潭風景區與大農大富平地森林園區，總計8場免費星空導覽活動。

免費星空導覽活動需事前線上報名參加，每場名額有限，額滿為止！完成報名者請於活動當日晚間依報名時間提前報到，縣府提醒，觀星時段夜晚溫差大，請自備薄外套及防蚊用品，並隨時留意官方社群平台最新天候與活動異動公告。

今夏，就來花蓮，走進山與海交織的壯闊景致裡，在星光閃耀的夜空下，感受最純粹的夏夜浪漫。

導覽場次與報名資訊：

七星潭（北區場）｜報名連結：https://reurl.cc/j9NM1p

大農大富平地森林園區（中區場）｜報名連結：https://reurl.cc/1Kdj0V

流星花蓮網站 活動總覽與詳細介紹：https://reurl.cc/NYk1Z9