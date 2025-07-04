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乘客螢幕驚見「R.I.P.」！美航客機緊急返航　烏龍真相曝光

▲▼美國航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲美航1847航班緊急返航，調查證明是誤會一場。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國航空一名乘客意外發現，她的鄰座乘客接獲「不祥訊息」，上頭寫著「R.I.P.」，還以為是「炸彈威脅」，嚇得趕緊通報機組人員，迫使全機緊急返航，沒想到是誤會一場。

美國航空航班原訂從波多黎各首都聖胡安（San Juan）飛往美國德州達拉斯（Dallas），3日上午起飛僅約半小時後，卻載著193名乘客緊急折返。

原來一名乘客向空服員通報，她看見鄰座乘客的手機螢幕顯示一則可疑訊息，上頭寫著「R.I.P.」，也就是英語「安息」（Rest in Peace）的縮寫，恐怕是對整個航班的威脅。該消息轉達至駕駛艙後，觸發了緊急安全程序，導致客機折返。

▲▼機艙,飛機,搭飛機。（圖／CFP）

▲一名乘客誤以為鄰座乘客收到威脅訊息，幸好事件平安落幕。（示意圖／CFP）

美國航空、波多黎各爆炸物與公共安全辦公室（OEPS）證實，因為「可能的安全考量」，1847航班在起飛不久後折返，但執法部門檢查飛機，並且確認沒有威脅之後，已經重新出發，並於4日順利降落德州。

當地媒體Primera Hora報導，根據當局調查結果，收到訊息的乘客表示，他的親戚前一天過世了，這也是為什麼自己提早結束假期，搭飛機前往達拉斯。美國航空表示，「安全是我們的優先要務，我們對於不便之處向顧客致歉。」

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