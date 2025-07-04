趙世通：助台商抵禦外部風險挑戰　為赴陸投資興業提供更好條件

▲大陸國台辦副主任趙世通出席湖北武漢台灣周開幕式並致辭。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／武漢報導

第19屆湖北武漢台灣周今（4）日開幕，大陸國台辦副主任趙世通致辭時強調大陸經濟風景「這般獨好」，大陸將幫助台商台企共同抵禦外部風險挑戰，並為台商台胞赴陸投資興業提供更好條件。

出席今日湖北武漢台灣周開幕式的台灣人士包括苗栗縣長鍾東錦、前總統府秘書長曾永權、前經濟部長尹啟銘、前經濟部長杜紫軍、商總理事長許舒博、大陸全國台企聯會長李政宏等。大陸官員方面，除了趙世通，出席的還有湖北省委書記王忠林等。

趙世通表示，湖北武漢台灣周是大陸中部地區重要的兩岸經貿交流合作平台，本屆台灣周系列活動以「融合發展、共建支點」為主題，千餘名來自兩岸的台胞台青踴躍參加，展現了要和平、要發展、要交流、要合作的兩岸主流民意，印證了兩岸同胞親情不可割裂，交流大勢不可阻遏，融合腳步不可阻擋。

「當前世界經濟增長面臨巨大挑戰，大陸經濟能夠風景這般獨好，實為不易」，趙世通提到，大陸是全球第二大經濟體和第二大消費市場，擁有集中力量辦大事的制度優勢，超大規模市場的需求優勢，產業體系完備的供給優勢，高素質勞動力和企業家眾多的人才優勢，完全能夠持續擔當世界經濟發展的主引擎和穩定錨。

趙世通續指，這為下一步促進兩岸經濟合作和融合發展提供源源不斷的新動能，也始終是台商投資興業的最佳選擇，台企深耕發展的希望沃土和台青成就事業的廣闊舞台，為兩岸同胞謀福祉，是大陸發展兩岸關係的出發點和落腳點。

▲湖北武漢台灣周開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

他強調，今後大陸將持續完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，落實落細支持大陸台商台企發展的各項舉措，幫助台商台企共同抵禦外部風險挑戰，塑造創新發展優勢，分享中國式現代化機遇和成果。「我們將堅定不移深化兩岸融合發展，為廣大台商台胞來大陸投資興業創造更多便利，提供更好條件，讓大家在這裡事業有成，安居樂業。」

「兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」，趙世通說，當前台海形勢複雜嚴峻的根本原因，是民進黨當局頑固堅持台獨立場，不斷進行謀獨挑釁，蓄意破壞兩岸交流合作，加緊推動兩岸脫鉤斷鏈，「他們宣揚的台獨謬論，數典忘祖、自斷根脈，他們推動的分裂圖謀失道寡助，必遭失敗」。

趙世通強調，事實反覆證明外人靠不住，台獨是絕路。「希望大家認清形勢，秉持大義，認清大勢，堅定站在歷史正確的一邊，積極維護一個中國原則和九二共識，反對台獨分裂和外來干涉，以實際行動維護切身利益福祉和台海和平穩定，共創共享中華民族偉大復興的美好未來。」

▼大陸國台辦副主任趙世通。（圖／記者陳冠宇攝）