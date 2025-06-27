被問到中國國台辦「聲援反罷」　陳玉珍狂結巴語塞引網友熱議

記者郭運興／台北報導

中國國台辦日前批評，賴清德上台後打壓在野政黨，變本加厲製造「綠色恐怖」，希望廣大台灣同胞充分認清、堅決反對。民進黨則回擊，國台辦發言與國民黨立委陳玉珍口徑一致。特別的是，陳玉珍26日被問到對於中國聲援反罷的看法，回應時卻多次出現結巴、語塞的狀況，引起網友熱議。

針對「大罷免議題」，國台辦發言人朱鳳蓮表示，賴清德上台後假借民主之名行獨裁之實，大搞政治惡鬥，採取政治恐嚇、操弄司法、煽動輿論等方式，無所不用其極地打壓在野政黨，希望「廣大台灣同胞」充分認清、堅決反對民進黨當局的政治操弄。

民進黨團幹事長吳思瑤批評，過去中國有介選，現在有介罷，希望台灣人民做好堅定的防禦機制，不要讓中共食髓知味。各界也可以觀察，朱鳳蓮指民進黨操弄司法、打壓在野勢力等說法，是否跟國民黨立委陳玉珍的口徑一致，炮口都對著台灣內部。

特別的是，國民黨立委陳玉珍26日受訪被問到對國台辦發言的看法時表示，大家應該很清楚的看到一點，可見這個(結巴)，中國國民黨跟國台辦，就真的不是同路人。其實大家已經沒有注(結巴)、大家應該很深(結巴)，很深刻的注意到一點，大….(結巴)國台辦不會不知道說，他說這些話大家不要打壓在野黨，不要投什麼大罷免，是對國民黨反而是不利的。

過程中陳玉珍多次結巴、語塞，意外成為焦點，網友也擷取此片段討論，紛紛留言「自己講的自己都不信」、「平時罵人不是很溜」、「再講下去就要咬舌自盡了」、「說謊會結巴」、「說謊不對稿，就自亂陣腳」。

▼國民黨立委陳玉珍受訪。（圖／ETtoday攝影中心攝）