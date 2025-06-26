國台辦痛批「大罷免」　陸委會：還以為是在野黨發言人

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦發言人朱鳳蓮25日痛批「大罷免」是假借民主之名行獨裁之實，希望台灣人民堅決反對。對此，陸委會副主委、發言人梁文傑表示，這些話如果不是國台辦發言人說的，還以為是在野黨發言人說的，因為用詞幾乎一模一樣。

梁文傑26日在例行記者會上被問到此事，他提到，國台辦發言人說台灣現在是「綠色恐怖」、「寒蟬效應」、「假借民主之名行獨裁之實」，以及「引發台灣民眾對綠色獨裁、恐怖政治的強烈不滿」，這些話如果不是國台辦發言人說的，還以為是在野黨發言人說的，因為用詞幾乎都一模一樣。

梁文傑強調，台灣的自由排名度，在自由之家的最新報告裡是亞洲第二名，僅次於日本；在《經濟學人》雜誌的民主指數，台灣是排名第八，是西方以外國家最高的名次，「所以台灣沒有什麼綠色恐怖、綠色獨裁、恐怖政治。」

梁文傑指出，對岸對於台灣的大罷免是很重視關心的，上一次沈伯洋的父親被對岸攻擊，他就跟大家報告過，是與大罷免有關的。

梁文傑還說，罷免或不罷免、誰該罷免或誰不該罷免，這是台灣人民自己的決定，也是台灣的內政，中共不要干涉。

▼國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）