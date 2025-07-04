週末「熱帶性低氣壓」擾台　丹娜絲颱風若成形直接發警報

▲熱帶性低氣壓預計今晚至明晨生成，週末對台灣有直接影響。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

各地天氣晴朗炎熱，今(4)日白天台北市等10縣市高溫特報。另外，已經進入南海海域的熱帶擾動，預計今晚至明晨增強為熱帶性低氣壓，若持續增強為颱風將不排除直接發佈警報。

根據中央氣象署資料顯示，今天太平洋高壓開始減弱，台灣附近水氣漸增，東半部及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區雖然為多雲到晴，不過午後雷陣雨範圍擴大，新竹以南地區及其他山區午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲位置在鵝鑾鼻南南西方310公里海面上的低氣壓，最快今晚增強為熱帶性低氣壓，週六日對台灣造成影響。。（圖／中央氣象署）

清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨；溫度方面，出現極端高溫的機率降低，但天氣還是較為炎熱，高溫普遍可達32-35度，西半部及金門仍有局部36度以上高溫發生的機率，北部36度以上高溫的範圍仍較廣，中午前後紫外線偏強，外出活動請做好防曬措施並多補充水分。

▲台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、雲林縣、台南市、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；彰化縣、南投縣、嘉義縣為黃色燈號。（圖／中央氣象署）

中央氣象署預報員張竣堯表示，熱帶擾動98W目前位置在鵝鑾鼻南南西方310公里海面上，以每小時15公里朝西北西方向前進，預計今晚明天清晨預計增強熱帶性低氣壓，對台灣可以確定會直接造成影響；若進一步增強為輕度颱風丹娜絲，不排除直接發佈警報。