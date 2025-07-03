丹娜絲若生成「2天轉彎往北」逼台灣　不排除登陸2地區防大雨

▲熱帶系統發展緩慢，明天有機會增強為丹娜絲颱風 。（圖／中央氣象署）



記者許力方／台北報導

來勢洶洶，中央氣象署最新預估，熱帶系統98W最快明天（4日）增強為熱帶低壓，有機會在周末增強為今年第4號輕度颱風「丹娜絲」（Danas），且不排除登陸台灣，周末是最接近的時候。天氣風險公司分析，其路徑可能在周末慢慢北轉，往台灣南部海域靠近，為東南部帶來降雨。

氣象署預報，目前位在菲律賓附近的熱帶系統，今、明兩天會持續偏西移動，雖然所處的環境垂直風切稍大，發展緩慢，不過明天有機會在巴士海峽附近、增強為4號颱風「丹娜絲」，到了5日開始往北轉，預估周末會從台灣附近北上，是最接近台灣的時候，但北轉後各國的預報路徑仍分歧，從台灣東方或西方海面通過都有可能，甚至不排除登陸台灣。

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▲98W未來北轉路徑仍分歧，不排除登陸台灣。（圖／翻攝dapiya）



預計周末兩天低壓帶北移或熱帶低壓影響，氣象署指出，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，中部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

天氣風險公司分析，目前98W受到北邊高的推動，環流逐漸進入呂宋島上空，受到陸地干擾的影響，短時間內強度發展較為有限，不過到周末期間有機會逐漸進入南海東北部一帶，強度就有慢慢發展的趨勢，有可能逐漸增強為熱帶性低氣壓，會不會成為颱風還要再觀察。

路徑部分，天氣風險公司表示，98W周末期間也可能因為太平洋高壓的東退而慢慢轉向北移動，逐漸往台灣海峽南部或是恆春半島附近海域靠近，這段時間外圍環流將可能為花東、恆春半島甚至南高屏等地帶來降雨機會，其他地方的午後熱對流雷雨也將增多。

▼周末最靠近台灣！南台灣防大雨。（圖／NCDR）

