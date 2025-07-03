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可能有雙颱！　「丹娜絲」醞釀中恐直接威脅

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲熱帶擾動發展中。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

今年第3號颱風「木恩」生成，4號颱風「丹娜絲」醞釀中！氣象專家吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬圖顯示，熱帶系統在呂宋島北端緩慢發展，模擬路徑有如天女散花，其中不乏有直接威脅的；周日、下周一熱帶低壓成輕度颱風外圍水氣影響，但熱帶系統模擬仍在調整中，應續注意最新資料。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周六各地晴朗午後多雲，各地酷熱，午後山區、嘉義以南近山區平地有局部短暫陣雨或雷雨的機率，東半部、恆春半島亦偶有零星降雨的機率。

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吳德榮說，最新模式模擬顯示，周日、下周一熱帶低壓成輕颱外圍水氣影響，雲量略增、氣溫略降，為各地帶來局部陣雨的機率；但熱帶系統的模擬仍在調整中，應續注意最新資料。

（圖／翻攝weathernerds）

▲▼吳德榮說，最新歐洲系集模式模擬圖（上圖）顯示，熱帶系統在呂宋島北端一帶發展，先偏西前進，過呂宋島後轉向東北進行，進入鞍形場移速減慢，再轉向偏西，模擬路徑有如天女散花；最新美國系集模式亦顯示類似結果（下圖）。（圖／翻攝weathernerds）

（圖／翻攝weathernerds）

吳德榮指出，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第3號輕颱木恩今晨2時在硫磺島東方海面形成，將向北轉東北，遠離日本。

吳德榮提到，最新歐洲系集模式模擬圖顯示，另一熱帶系統在呂宋島北端一帶緩慢發展，模擬路徑受太平洋高壓導引先偏西前進，過呂宋島後太平洋高壓減弱，轉為西南風導引向東北進行，進入鞍形場移速減慢，再受其北方高壓導引轉向偏西。

吳德榮分析，由於有生成位置、鞍形場、高壓強度等三個關鍵的不確定性因素，模擬路徑有如天女散花，其中不乏有直接威脅的；最新美國系集模式（GEFS）模擬圖亦顯示類似的結果，由於模式都將持續調整，應密切觀察。

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