正妹喝爛醉搭白牌車！醒來驚見司機在她身上「搖晃」

▲女子眼睛睜開驚見男司機意圖侵犯，嚇到趕緊推開怒斥。（示意圖／pixabay）



記者曾羿翔／綜合報導

一名25歲女子阿美（化名）指控，酒後搭乘白牌計程車返家時，遭司機施姓男子（34歲）性侵。施男辯稱是小珍主動勾引，警方已依涉嫌乘機性交罪將其移送法辦。

根據中時新聞網報導，阿美在酒吧飲酒至凌晨，不勝酒力無法自行回家於是叫白牌計程車。施男駕駛協助她返回租屋處後，阿美換睡衣上床休息，卻在半夢半醒間感覺身體被搖晃，眼睛睜開驚見對方在她身上，意圖侵犯，趕緊推開並怒斥對方離開。

據了解，阿美決定到警局報案，最後警方已依涉嫌乘機性交罪將戴男移送法辦。

白牌車指未經合法登記的私人載客車輛，因無需職業駕照，缺乏監管，易成治安死角。過去亦曾發生類似案件。如2022年苗栗一名白牌司機趁女乘客酒醉，進入其住家性侵，法院判處4年半徒刑，並賠償被害人及其配偶共80萬元。



同年在台南仁德區，白牌車司機戴姓男子涉嫌性侵一名17歲少女並導致其懷孕。少女親友得知後，憤而將戴男揪出施以私刑，事發地點在台86線橋下，戴男遭多人持棍棒毆打，跪地求饒還提出賠償金額。警方迅速介入調查並逮捕三名施暴者。警方提醒民眾，避免搭乘未經合法登記的白牌車，以保障自身安全。如遇可疑情況，應立即報警求助。

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