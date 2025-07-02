正妹面試被帶去墾丁性侵！驚醒見床上染血　老闆賠140萬換免囚

▲活動女主持應徵工作，卻慘遭廣告公司老闆性侵。（示意圖，非當事人／取自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／屏東報導

一名自行接案的活動女主持小萱(化名)到咖啡店，和廣告公司郭姓老闆進行面試，過程中郭男表示要帶小萱到墾丁拓展人脈，小萱為拿到工作機會，當日便和郭男、郭男友人一同前往墾丁酒吧飲酒，並一同投宿飯店，當晚小萱就因泥醉而慘遭性侵。全案經屏東地院審理，法官審酌郭男拿出140萬和小萱和解，依郭犯乘機性交罪，處2年徒刑，緩刑5年。並接受法治教育5場次。可上訴。

判決指出，郭男為高雄某廣告公司負責人，2022年5月29日下午２時許，他和自行接案的活動女主持小萱約在咖啡店面試，期間郭男約小萱一同到墾丁，說要幫她結交業界人士，小萱答應後，郭男隨即帶著她和呂姓友人前往墾丁，3人先到某燒烤酒吧和其他友人一同喝酒、吃燒烤，結束後又一同投宿飯店，繼續在房內喝酒、玩桌遊。

到了30日凌晨，郭男見小萱已不勝酒力，昏睡在房內其中一張大床上，呂姓友人也離開房間，郭男便接連對小萱指侵、性侵得逞。隔天6點小萱清醒，發現下身沒穿內褲，下體疼痛還血尿，床上也有血跡，廁所垃圾桶內還有保險套，自己也不是躺在原本入睡的大床上，察覺有異，回家跟家人傾訴遭性侵，並在隔月4日前往醫院驗傷，報警處理。

全案曝光後，郭男原本否認犯行，推說是小萱主動挑逗他性慾，導致小萱作證時當庭痛哭，而後郭男才終於坦承犯行，並以140萬和小萱達成和解。

法官認為，郭男趁小萱為了求職，和他一起前往墾丁的過程中對她逞慾，導致小萱酒醉清醒後察覺被侵犯，產生創傷症候群反應，犯罪情節嚴重，不過審酌郭男犯後尚能坦承犯行，且和被害人達成和解並履行部分賠償等情，認為郭已受教訓、知道警惕，依郭犯乘機性交罪，處2年徒刑。緩刑5年。並接受法治教育5場次。可上訴。

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