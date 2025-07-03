台灣沒人能打仗「愛國只是說說」　館長曝真相：開戰後第一個跑

▲館長直言，大家都不想當兵，都是被強迫的。（圖／翻攝自館長YT）



記者施怡妏／綜合報導

交通部日前宣布，今年7月1日起實施軍人在國內機場搭乘6家國籍航空國際線航班，可享優先登機的禮遇，賴清德總統再加碼，未來若商務艙有空位，應該讓軍人優先升等。對此，網紅「館長」陳之漢直呼，99%的台灣人都不想當兵，喊抗中保台的都只是裝模作樣。

館長2日開直播表示，當過3年半的兵，帶過很多阿兵哥，每個都生不如死，99%的人認為當兵是在浪費時間，相信有100％的人每次收假，走到營區門口，還沒進去的時候，心裡面還是那句「X！好不想進去喔。」另外，阿兵哥每天都會邊數饅頭罵「Ｘ！我還剩下幾天，怎麼還那麼久？這也是百分之百。」

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館長提到，最近很多藝人被發現不想當兵，用盡各種方法閃兵，甚至被《CNN》報導，內容提到台灣人不想當兵，訓練又只會刷油漆，打個幾發子彈，做做資料，保養裝備，完全不符合現代戰爭需求，「沒有錯，他講得很好，因為沒有人要當兵！」

「你說這樣叫軟弱嗎？不是啊！」館長表示，我們國家就是這樣吵吵鬧鬧，20、30年過去了，誰都不做事，誰都不認真做，自由民主的社會，大家都不敢得罪選民，「因為民心所向是：你如果敢減役期，我就把票投給你！所有的年輕人都有這種想法，誰愛國了？誰想當兵了？」

館長表示，大家都在網路上高喊「抗中保台、願意為國家犧牲」，只為了得到讚數，真正要上戰場時卻退縮，「3萬讚！就是這麼好騙！」「用講的大家都會，事情遇到了才知道。台灣沒有人願意打仗，也沒有人有能耐打仗，因為我們大多數都不是專業的。」

館長最後表示，世界的戰爭早就已經改變了，而我們的國家、我們的總統只會出一張嘴說「你敢動我？你敢打我嗎！你知道我大哥是誰？我大哥就是美國啦！整天就在講這種，就像個8+9、就像個俗辣，都用嘴巴跟人家吵，裝模作樣」，每個在網路上都講不怕死，私底下找小三、metoo，「這種人會保衛國家？你傻啦孩子！連義氣都不講的，會保護台灣？你放心，有本事他第一個跑」。