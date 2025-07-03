高雄岡山產業園區「異常狂噴白煙」　環保局追兇手！最高罰2千萬

▲高雄岡山產業園區「異常狂噴白煙」，環保局追兇手。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市環保局AI雲端智慧監控系統今（3）日上午9時34分，發現岡山區本洲產業園區出現白煙異常排放情形，隨即派員前往查察。經查為廢觸媒處理工廠排放，影響周遭空氣品質，已違反《空氣污染防制法》第23條規定，將依法開發10萬至2,000萬罰鍰。

環保局指出，AI智慧監控系統辨識出異常白煙後，即啟動快速應變機制，派員抵達現場稽查。結果顯示，該工廠洗滌塔設備已長期未開啟，未維持空氣污染防制設施正常運作，環保局除對違規業者依法開罰新台幣10萬至2,000萬罰鍰外，也要求立即恢復防制設施運轉。

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▲▼高雄岡山產業園區「異常狂噴白煙」，環保局最高罰2千萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局自導入AI雲端智慧監控系統後，污染應變與查處效率顯著提升，2020年起陸續於臨海、林園、仁大、大發、本洲、永安、路科、楠梓、橋科等重點產業園區設置56組，今年再新增10組並已正式上線，納入白埔、和發等產業園區，整體辨識覆蓋率可達99.1%，統計2024年迄今查獲35件違規行為，總裁處金額約1812萬元。

環保局呼籲，請業者自重自愛，應確實維持空污防制設施正常操作，廢氣未經妥善處理即排放，將對空氣品質與周邊居民健康產生危害，若查獲非法排放，環保局將依法嚴查重罰，絕不寬貸。

如民眾發現異常排放或空氣異味等情形，可撥打1999或07-7317600環保局公害陳情專線通報，將儘速派員到場查處，確保民眾呼吸健康與空氣品質。