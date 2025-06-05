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永康、柳營畜牧場異味超標　啟動AI監控聯合稽查重罰10萬起跳

▲台南永康、柳營異味飄散惹民怨，台南市環保局近期針對異味通報熱區啟動聯合稽查行動，並導入科學監測與AI科技監控，市府跨局處聯手追查異味源頭。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南永康、柳營異味飄散惹民怨，台南市環保局近期針對異味通報熱區啟動聯合稽查行動，並導入科學監測與AI科技監控，市府跨局處聯手追查異味源頭。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南永康、柳營異味飄散惹民怨，台南市環保局近期針對異味通報熱區啟動聯合稽查行動，並導入科學監測與AI科技監控，市府跨局處聯手追查異味源頭，查出2處畜牧場異味濃度超標，其中柳營場甚至超出法定標準2倍，將依空氣污染防製法開罰10萬元以上，展現整治污染的決心。

環保局表示，異味污染取締困難，常受氣候與風向影響，為求科學依據，除設定「異味污染物官能測定室」執行晝夜採樣，並送交具認證資格實驗室檢測，今年已針對11場次畜牧場進行採樣，3件異味濃度不合格案件皆依法告發。局長許仁澤指出，目前市府已在臭味熱區布設空氣品質感測器，並結合AI趨勢分析與空拍無人機技術，強化污染熱點即時監控與擴散路徑判讀。

市長黃偉哲強調，「守護空氣品質，就是守護市民健康。」畜牧產業與都市發展要並存，市府將在發展與環保之間找到平衡點。未來也將持續透過環保局稽查與農業局補助並行，輔導畜牧業者汰換設施、改善飼養管理流程，從源頭防制異味逸散。環保局也提醒，若市民發現住家周邊有異味或空氣品質異常，可撥打0800-066666、06-6572813分機2222，或1999市民服務專線通報，將立即派員處理。

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