疾管署、宏碁智醫「國際疫情資訊站」上線　AI監控防堵疫情進攻

▲宏碁智醫攜手衛生福利部疾病管制署合作研發「國際疫情資訊站」。（圖／宏碁智醫提供）

記者吳康瑋／綜合報導

近年來新冠疫情蔓延全球，為了及早監測與預警傳染病對人類可能造成的風險，宏碁智醫於今（31）日宣佈攜手衛生福利部疾病管制署合作研發「國際疫情資訊站」已上線，建置有效率的人工智慧輿情監控系統，即時監測全球疫情發展，協助防疫人員迅速掌握世界各國傳染病事件，作為調整防疫決策與防治措施之參考，成為協助防疫的重要利器。

宏碁智醫總經理許銀雄表示，宏碁智醫致力透過科技智慧解決醫療或生活痛點，這次與疾管署共同合作研發的「國際疫情資訊站」即是透過AI人工智慧的技術，提供更有效率及準確的解決方案，共同為台灣防疫共盡心力。

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疾病管制署副署長莊人祥指出，疾管署長期監測全球疫情，以及早評估具疫情擴散風險的傳染病，儘速佈署各項防治措施，為防疫之重要工作；台灣科技業有很好的資通技術，透過與宏碁智醫合作研發如自動監測系統的模式及經驗，可協助對於防疫訊息的掌握更為即時、完整及精確。

莊人祥指出，疾管署每日蒐集全球疫情資訊，包含世界衛生組織（WHO）及各國衛生單位網站，也監測各地主流媒體新聞，並適時查證及與相關國家交換最新疫情資訊，來掌握全球傳染病疫輿情資訊。傳統疫輿情的監控需要耗費大量的人力來蒐集、分析與摘要網路上數以萬計的新聞資訊，需要大量的時間及人力。

宏碁智醫指出，全新研發的「國際疫情資訊站」導入人工智慧與自動化流程可以快速過濾、篩選出需要關注的新聞，提供「輿情監控功能」及「輿情警示功能」；「輿情監控功能」協助防疫人員迅速掌握世界各國傳染病輿情事件，「輿情警示功能」則可以及早發現具有潛在傳播風險的傳染病。

宏碁智醫表示，「國際疫情資訊站」已於近期上線，系統每日自動化蒐集全球各地媒體的報導，利用人工智慧篩選出傳染病相關的新聞，判別新聞內容的發生地區與傳染疾病並加以分類，有效的對資訊進行過濾、篩選、分類與排序，並擷取重點摘要，大幅降低輿情監控所需要耗費的人力以及時間，改善了資料取得的即時性與便利性。

另外，系統也會透過歷史數據分析，即時監控全球各個地區與疾病的輿情發展趨勢，若發現有異常增長的趨勢，將會自動發出警示提醒防疫人員關注，以資訊科技來輔助防疫。