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美眾院通過「不歧視台灣法案」　中方怒斥：台灣沒有任何權益參加

▲美國眾議院。（圖／CFP）

▲美國眾議院一致通過「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act）。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

美國聯邦眾議院3日一致通過「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），要求美方在國際貨幣基金（IMF）內「大力支持」台灣參與事務，包含申請入會、參與經濟監督及技術協助，並保障台灣專業人員在IMF內任職的權利。中國外交部發言人毛寧3日在例行記者會上，表示強烈反駁。

一名記者向毛寧提問，「據報道，美國眾議院今日全票通過『不歧視台灣法案』，要求美政府，支持台灣，加入國際貨幣基金組織，獲得參與經濟監督，取得經濟協助，以及人員在IMF任職的資格，發言人對此有何評論？」

毛寧表示，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府，是代表全中國的唯一合法政府，台灣沒有任何根據理由，或權利參加聯合國及其他只有主權國家，才能參加的國際組織。」

▲中國外交部發言人毛寧直指，台灣無權參加。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人毛寧直指，台灣無權參加。（圖／CFP）

毛寧強調，「我們敦促美方，恪守一個中國原則，和中美三個聯合公報，遵守國際法，和國際關係基本準則，停止推進有關法案，停止藉台灣問題，干涉中國內政，停止向『台獨』分裂勢力，發出錯誤信號。」

法案文本列舉台灣應獲IMF接納的多項理由，包含台灣已是世界貿易組織（WTO）、亞洲開發銀行（ADB）及亞太經濟合作會議（APEC）成員，並非完全局外人。此外，美國財政部2020年發布報告指出，台灣當時的外匯存底高達4719億美元，規模超越印度、韓國與巴西等新興經濟體。

台灣為IMF創始會員之一，1971年中華民國退出聯合國後，仍保有會籍約9年。1980年4月中國入會後，台灣被迫退出。

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