歐委會「限制中企」參與醫療器材招標　陸外交部批：典型雙標

▲中國外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

歐盟委員會近日決定，限制中企參與價值「超500萬歐元」的醫療器材公開招標。歐盟認為，歐盟企業未獲得中國公平准入。中國外交部發言人郭嘉昆20日在例行記者會上，對此限制措施，表達強烈不滿。

一名法新社記者向郭嘉昆提問，「歐盟委員會表示，這是對中國對在華歐企，採取限制性措施的回應，中方對此有何回應？」

郭嘉昆指出，「中方始終堅持，高水準對外開放，堅持維護市場經濟原則，和世貿規則，主張透過對話磋商、解決貿易爭端，歐盟一貫標榜，是全球最開放的市場，但事實上，一步步走向保護主義，動輒付諸單邊經貿工具，以公平競爭之名，行不公平競爭之實，是典型的雙重標準。」

郭嘉昆強調，「我們希望歐方，恪守市場開放承諾，和世貿組織規則，為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，推動中歐經貿關係，健康穩定發展，中方將堅決維護，中國企業的正當合法權益。」

歐盟委員會官員表示，得標企業必須確保，其包含的中國醫療器材數量，不超過50%，如果沒有其他供應商，則不適用排除條款。官員還指出，該禁令將涵蓋包括，成像設備、人造身體部件，和醫用服裝在內的醫療設備。

《路透社》報導指出，歐盟對中國產電動車徵收關稅、中國對歐盟白蘭地採取措施，以及限制稀土出口等問題，已經激化了歐盟與中國之間的緊張關係，歐盟希望在7月的中歐峰會上，解決這些問題。