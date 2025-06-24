中方應美管制「芬太尼原料」？　陸外交部強調：義務自主措施

▲芬太尼（fentanyl）。（圖／達志影像／美聯社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國政府將兩種可以生產芬太尼的化學物質，列入管制名錄，有記者質疑，中方該項措施可能是應美國的要求。中國外交部發言人郭嘉昆24日在例行記者會上，對此表示，這是中國義務採取的自主措施。

一名記者就此向郭嘉昆提問，「我們想知道，這是應美國的要求，還是兩國合作進行的？外交部是否能夠提供，更多有關芬太尼管控的內容？中方是否與美國，進行了其他合作？」

郭嘉昆表示，這項舉措是中國政府為履行，聯合國禁毒公約締約國義務採取的自主措施，旨在嚴格管理易制毒化學品，體現了中方積極參與，全球毒品治理的態度和負責任大國的擔當。

▲中國外交部發言人郭嘉昆再次強調，芬太尼問題的責任在美國。（圖／路透）

郭嘉昆說道，「6月26日，國際禁毒日即將到來，中國是世界上，禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，不存在芬太尼濫用的問題，中國還全面推動和深入，參與毒品問題全球共治，同各國開展了，富有成效的禁毒合作。」

郭嘉昆強調，「我們多次證明，芬太尼是美國的問題，不是中國的問題，責任在美國本身，美方無視中方善意，對中國無理加徵，芬太尼關稅，這嚴重衝擊，中美在禁毒領域的對話與合作，也嚴重損害中方利益。」

他還補充，「美國如果真心想與中國合作，就應正視客觀事實，糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠的方式與中方對話。」