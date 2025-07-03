鄧佳華想生小孩！女友曝「這擔憂」　他回：無論風雨多大都扛

▲鄧佳華跟女友簡簡在一起已2個月。（圖／翻攝鄧佳華臉書）

圖文／CTWANT

31歲網紅鄧佳華過去爆出不少爭議事件，2021年他拍AV《華根初上》也引發討論。最近他透露交了模特兒女友，2人在一起已2個月，而他還跟女友提想生小孩。對此，女友也說出心中的擔憂。

據悉，女方名叫簡簡，在IG有1萬多名粉絲追蹤，她拍過古裝劇《戲說台灣》、八點檔《好運來》。鄧佳華昨（2）日指出，如果未來生小孩，他會照顧好女方跟雙方愛的結晶。簡簡回，「小孩真的不好養」，鄧佳華指出，「我聽進去了，也知道那代表簡簡心裡的擔憂」。

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鄧佳華說，「我想讓簡簡知道不用怕，從我們牽起手的那一刻起，這個家就是我一輩子的責任，無論風雨多大我都會扛，因為我不只是簡簡的男朋友，我是簡簡的依靠，這個家的男人。」

鄧佳華今（3）日也貼出友截圖，一名酸民留言「你的女友可以借我X一下嗎？我會給你錢的！」鄧佳華回，「你這段截圖我傳給簡簡看～會被告的」，並稱網友怎刪除留言了，「攻擊到我可以，但攻擊到我女朋友就不能容忍」。也有其他人回「支持你，以訟止謗是不得已的，這種風氣不能縱容」、「支持提告，有時候開開玩笑，但這個已經超過了」。鄧佳華回，「會跟簡簡討論提告的事情」。

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