7月星座運勢排行榜！　天秤事業、愛情兩開花

▲清水孟星座塔羅的小孟老師公布本月星座運勢排行榜。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

新的月份到來，清水孟星座塔羅的小孟老師公布本月星座運勢排行榜。小孟老師指出，本月抽到教皇牌逆位，加上冥王星逆行在水瓶，會有很多演藝圈、政治圈名人發生紛爭，很多以往沒被揭穿的事也將會一一的浮現。此外，天王星與水星在這個月份有合相的情況，會有一些新科技發展讓人覺得新鮮有趣，也是適合學習進修的好時機。木星開始進入巨蟹座，家庭、房地產相關的議題開始熱門，若是有想要買房賣房的朋友們，這段時間也是可以好好注意一下。而有家庭負擔的人，在這個月份也容易感受到照護家人的辛苦，若有需要協助幫忙，一定要講出來，才有機會讓人對你伸出援手。

第12名

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天蠍座：工作壓力較多，情感需要溝通。

天蠍座本月在職場工作上容易碰到壓力，所以要多注意自己的身心狀況，若是真的過勞一定要找時間好好休息。另外也可多找一些課程學習進修，對工作也會有幫助。

在情感方面，最近與情人相處會容易有一些摩擦，要好好與對方溝通，不要只是冷戰或耍脾氣。而單身的朋友們，你們容易因為過去的感情創傷而不信任愛情，也許多認識一些新朋友會讓你有一些改觀。

財運方面，你們容易收到一些奇怪的理財資訊，千萬不要因為這樣而去投資，會因小失大。

工作運勢：★★。

愛情運勢：★★。

幸運色：黃色。

貴人：水瓶。

小人：雙魚。

第11名

魔羯座：工作會有貴人，感情多花時間。

魔羯座朋友們這個月在公司會有貴人相助，有需求放膽說出來，他們就會在旁邊幫助你。另外，想變動工作的人，也可以透過朋友的牽線介紹，會有不錯的機會。

情感方面，魔羯的另一半這個月對你的需求較高，也因為如此你需要多一點時間來陪伴對方，才能讓他更安心。單身的朋友們，你們對感情容易後知後覺，就算有人喜歡你、追求你，你也是搞不清楚狀況，所以神經要敏銳一點，才有機會發展新感情。

財運方面，你們容易碰到想要跟你借錢的人，但還是不要輕易給錢才好。

工作運勢：★★★。

愛情運勢：★★。

幸運色：水藍。

貴人：雙子。

小人：魔羯。

第10名

雙魚座：工作無力感重，情感衝突較多。

雙魚朋友們最近在工作上有種無力感，要嘛就是工作量過多、過於勞碌，要嘛就是失去目標找不到意義。也許是該培養一些新的興趣的時候。

在情感方面，最近與情人相處衝突特別多，尤其在會容易因為小事而不開心，但還是要耐心溝通，千萬不要失控說出難聽的話，以免兩人都被彼此氣話傷到。單身的朋友們則適合去參加聯誼活動，有目的性的聯誼會比較有利於感情發展。但若在工作上遇到桃花，反而比較容易是有問題的人，要調查清楚對方的背景再決定是否開始。

財運方面，你們容易省小錢花大錢，要做好投資規劃才行，並克制自己的慾望，這樣才能累積財富。

工作運勢：★★★。

愛情運勢：★★★。

幸運色：乳白。

貴人：魔羯。

小人：巨蟹。

第9名

雙子座：工作應酬無礙，情感多些陪伴

雙子座本月在工作上容易碰到需要應酬的現象，也因為如此會覺得特別的忙碌。千萬不要花時間在無效的應酬上，不然會覺得工作一直被拖延。在這個月多分享你的意見跟想法會讓大家覺得很受用。

由於你最近會非常忙碌，在情感方面也因為比較沒有時間陪伴對方，但還是要多關心對方，這樣才不會覺得你不用心。單身的朋友們，可多參加一些聚會或者是學習的團體，容易碰到志同道合的桃花。

財運方面，最近想要花費的東西很多，但還是要做好金錢規劃，不然很容易浪費掉。

工作運勢：★★★。

愛情運勢：★★★。

幸運色：紅色。

貴人：牡羊。

小人：雙魚。

第八名

金牛座：工作切勿偷懶，情感桃花增多。

金牛座本月在工作上容易讓大家看到你的表現，也因為如此千萬不要偷懶，或者是說一套做一套，因為很容易就會被發現。你只要老老實實做你該做的，就會收到很棒的肯定。

在情感方面，金牛這個月桃花很強，你的另一半會覺得你很有魅力，所以也要讓對方有安全感，不要胡搞瞎搞。單身的金牛朋友們，你們因為桃花很強，所以注意你的人會很多，你也可以趁這段時間多認識一些人，也許會碰到心動的對象。

財運方面，你們這個月份很有自己的想法，若有在做投資的朋友們，會有不錯的機會可以好好把握。

工作運勢：★★。

愛情運勢：★★★。

幸運色：深藍。

貴人：天蠍。

小人：天秤。

第七名

射手座：工作溝通欠佳，情感多加互動。

射手座本月在職場上容易碰到奇怪的同事，在合作上容易會有溝通不良的情況，要拿出耐心好好應對，別被情緒帶著走。工作量也可能過多導致處理不完，一定要求援，千萬不要什麼都自己扛。

情感方面，有情人者容易會有聚少離多的現象，但也因為如此一定要加強聯絡，不要沒見到人也沒訊息，這樣對方會感到很孤單。單身的朋友們，你們適合多參加一些學習或團體的聚會，在這樣的聚會裡遇到與你興趣相同的人會更投緣。

財運方面，你們這個月投資運還不錯，可找安全的標的物投資累積財富。

工作運勢：★★★。

愛情運勢：★★★★。

幸運色：淺灰。

貴人：牡羊。

小人：獅子。

第六名

水瓶座：工作需要堅持，情感需要磨合。

水瓶座這個月在工作上容易碰到挑戰，雖然跟以往比起來比較困難，但你要相信你是可以應對的，千萬不要堅持到一半就放棄，這樣會十分可惜。另外在尋覓新工作的人，你們機會是很多的，只要願意主動投履歷，基本上都有機會面試到唷！

在情感方面，最近容易因為金錢價值觀與另一半不合，但這對你們來說是在磨合的階段，千萬不要遇到挫折就想到放棄，嘗試用不同的方式溝通才是好的。單身的朋友們，你們容易陷入曖昧的情節，若對方讓你的情緒起伏太大，則要好好思考是否要釐清關係。

在財運方面，你們很容易無腦消費，要做好金錢規劃才行。

工作運勢：★★★★。

愛情運勢：★★★。

幸運色：咖啡。

貴人：金牛。

小人：射手。

第五名

牡羊座：工作設定目標，情感慎選對象。

牡羊座這個月份會開始感受到海王星的能量，因為海王星的因素，會讓你開始有種渾渾噩噩的感覺。若你不想要被這種能量給影響，最好是開始設定清楚的目標，你在職場上才能達成你要的目的，不然專心力容易不足影響工作效率。

在情感方面，有情人者本月穩定發展，若想要更穩定下一步，可以好好想一下是否要結婚，可以好好來安排。單身的朋友們，你們在認識新對象容易會有看錯人的現象，所以不要衝動進入情感關係，要多一點時間觀察才會比較安全。

財運方面，容易對數字不清不楚，不要衝動消費。

工作運勢：★★★。

愛情運勢：★★★★。

幸運色：粉紅色。

貴人：雙子。

小人：金牛。

第四名：

處女座：工作備受討論，情感留意四周桃花。

處女座本月火星進入命宮，會讓你這個月很忙碌，而且你也會容易被大家討論。這個月主管會特別關注你，若你的表現是好的，他會希望你能承擔更重要的事，雖然你會感到壓力很大，但其實你是有能力達成的，千萬不要妄自菲薄！

在情感方面，你會因為工作太過忙碌，導致太少關心另一半的心情跟情緒，還是要多留意對方的狀況會比較好。單身的朋友們，你們這個月比較沒有心思想感情的事，但對你好的人其實一直在身旁陪著你，也許可以留意一下那個有緣人是誰。

在財運方面，你們這個月會對金錢容易沒安全感，做好理財規劃才能無後顧之憂。

工作運勢：★★★★。

愛情運勢：★★★。

幸運色：橘色。

貴人：巨蟹。

小人：天秤。

第三名

巨蟹座：工作非常忙碌，情感要多些耐心。

受到木星進入本命宮的影響，7月巨蟹座在職場上會開始變得非常忙碌，而且做任何事能見度都會非常高，所以要特別留意你的言行舉止是否有在正確的軌道上，若沒有很容易被人揪出缺點，要多注意自己的形象喔！

在感情方面有情人者，需多花點耐心陪伴，在溝通上容易衝動說出不好聽的話。單身的朋友們，你們可多參加一些聚會，會遇到一些讓你心動的人。雖然你的個性比較被動，但還是要放開心胸，與對你有興趣的人多交流，才能在感情上有所進展。

財運方面，最近喜歡研究理財投資相關資訊，但還是要保守為主，不要亂投資。

工作運勢：★★★★★。

愛情運勢：★★★。

幸運色：桃紅。

貴人：處女。

小人：巨蟹。

第二名

獅子座：工作力求表現，情感收到關注。

由於水星進入本命宮，獅子座這個月在工作上會很有表現，想法也會受大家肯定，可以在工作場合多發表意見，會對大家很有幫助。另外想變動工作的人，也可以多看一些新機會，可能會有適合你的職缺可以發展。

在感情方面，有情人者需要多花點耐心與對方溝通，不要一言不合就說要分手，這樣很容易傷感情。單身的獅子這段時間會莫名受到大家的關注，但其中不乏有奇奇怪怪的人來接近，千萬不要因為一時的寂寞進入一段奇怪的感情，還是要多觀察才好。

在財運方面，你們這個月容易衝動，花費要控管金錢才好。

工作運勢：★★★★★。

愛情運勢：★★★★。

幸運色：淺紫。

貴人：射手。

小人：獅子。

第一名

天秤座：工作受到提拔，感情需安排旅行。

天秤座這個月在工作上容易受上司的提拔與看重，雖然你偶爾會懷疑為何是自己，但還是要把握可以表現的機會，千萬不要輕易放棄或隨便交差。這可能會是你往上爬的一個時機點，要好好表現才行。

在情感方面，最近在感情上有各忙各的感覺，但這絲毫不影響你們的關係，只要偶爾安排個小旅行、小約會，感情很快就會再度加溫。單身的獅子們，本月在桃花的選擇上其實不少，但也因此要好好慎選，千萬別被講好聽話的人迷惑，要看對方實際的行為才是關鍵。

工作運勢：★★★★★。

愛情運勢：★★★★★。

幸運色：淺綠。

貴人：天蠍。

小人：處女。

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