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Apple Watch漸退燒？　專家建議改開發「智慧戒指」

（圖／黃威彬攝）

圖文／CTWANT

蘋果（Apple）旗下的穿戴式裝置Apple Watch系列，自推出以來已邁入第10代（Apple Watch Series 10），但根據市調顯示，該產品線的熱度已逐漸退燒。2024年Apple Watch的全球出貨量較前一年下滑19%，連續第二年呈現下降趨勢，顯示市場需求明顯減弱。針對此現象，《彭博社》科技記者古爾曼（Mark Gurman）在其《Power On》通訊專欄中表示，蘋果應儘速推出傳聞中的智慧戒指產品「Apple Ring」，以挽救其在穿戴裝置市場的頹勢。

根據《彭博社》報導指出，古爾曼分析，Apple Watch已在設計與功能上遇到創新瓶頸，而蘋果的競爭對手，包括三星在內，早已推出智慧戒指產品，搶佔先機。

古爾曼認為，智慧戒指擁有三項蘋果應該把握的關鍵優勢。其一，戒指作為日常配戴飾品，比起手錶更不佔空間，更適合長時間穿戴。其二，智慧戒指特別適用於睡眠與運動等期間的數據追蹤。其三，戒指通常不配備螢幕，可大幅延長電池續航力，對於不喜歡頻繁充電或容易被通知打擾的使用者極具吸引力。

古爾曼更進一步指出，智慧戒指若能與蘋果現有生態系統整合，如與Apple Watch或Vision Pro搭配使用，可成為XR（延展實境）設備的輔助控制裝置。例如Vision Pro雖具備手部追蹤功能，在特定角度攝影機無法辨識時，戒指將能發揮精準手勢輸入的作用。

Meta目前也正為其Orion智慧眼鏡開發類似的手勢感測手環，顯示市場對這類配件的潛力已有共識。古爾曼認為，蘋果若能搶先以戒指型式切入，不僅可補足Vision Pro缺乏控制器的短板，也可能帶動XR操作介面的革新。

此外，古爾曼也提到，目前有消息指出，蘋果的Apple Ring計畫處於擱置狀態，原因包括擔心侵蝕Apple Watch的銷售，以及對市場規模與消費者需求的評估仍有不確定性。

但根據最新外電報導，蘋果近期已重新啟動相關產品的開發流程，雖然尚未設定具體上市時程，但已著手申請多項相關技術專利，顯示其布局並未中斷。

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