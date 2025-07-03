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跨國研究揭男性受歡迎身材　BMI在23至27「微胖型」最具吸引力

跨國研究揭男性受歡迎身材　BMI在23至27「微胖型」最具吸引力

▲跨國研究顯示，中國、立陶宛與英國女性，普遍偏好身體質量指數（BMI）落在23至27之間的男性。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

中國科學院研究團隊最近發表的一項跨國研究指出，女性最偏好身體質量指數（BMI）落在23至27之間的男性體型。這項研究由中國、立陶宛與英國的283位參與者共同完成，並已刊登於國際學術期刊《Personality and Individual Differences》。

《每日郵報》報導，研究團隊讓參與者觀看15張不同體型男性的黑白照片，照片中的男性BMI從20.1到33.7不等，臉部皆已模糊處理。每名受試者須依吸引力程度，對這些男性身材進行1至9分的評比。研究結果發現，中國女性心中最具吸引力的男性BMI為23.4、立陶宛為23.0，英國女性則偏好BMI為26.6的男性。整體而言，BMI介於23至27間的「微胖型身材」男性被女性視為最有吸引力。

另據英國國民保健署（NHS）定義，BMI在18.5至24.9為「健康」，25至29.9則屬「過重」。研究人員指出，儘管3國家的肥胖盛行率差異明顯，但對男性體脂偏好的文化差異卻不大。他們認為，這些差異可能與人類演化歷程有關，「男性與女性在演化上都傾向以相似方式，評估同族群內的異性吸引力。」

此外，研究團隊也解釋，體脂率與睪固酮濃度呈反比，間接反映出男性的生殖能力與健康水準，因此脂肪多寡可能是評估交配對象品質的指標。有趣的是，不只是女性，男性受試者也偏好BMI在23至27的男性身材，顯示整體社會的審美觀念可能受到演化機制驅動，而非僅為文化偏好。

然而，這樣的結果對男性而言或許是好消息，但女性可能就沒那麼幸運。先前多項研究顯示，男性普遍偏好身材較為纖瘦的女性，甚至低於演化最適當的範圍。研究團隊總結指出，「女性對體脂的敏感度符合演化預期；相對地，男性對女性體型的偏好常常落在比演化理想更纖瘦的區間。」

報導指出，男性對女性理想身材的認定，與大眾媒體、流行文化、時尚潮流乃至政治形象密切相關。這些審美觀隨著年代出現顯著變化：

一、1910年：吉布森女孩（The Gibson Girl）——美國畫家查爾斯達納吉布森（Charles Dana Gibson）筆下的理想女性形象，身材高挑、氣質優雅，呈現「S型曲線（S-curve）」身形。

二、1920年：飛來波女郎（The Flapper）——婦女參政權的文化變革催生短髮、及膝裙與嬌小有活力的女性美感。

三、1950年：沙漏型身材（The Hourglass）——二戰後人們對女性審美轉向性感曲線，也出現影響深遠的芭比娃娃女性身形象徵。

四、1960年：枝幹型身材（The Twig）——英國模特兒崔姬（Twiggy）引領中性風潮，瘦削與平胸成為新的標準。

五、1990年：海洛因時尚（Heroin Chic）——凱特摩絲（Katherine Moss）等超模將極瘦、頹廢的造型帶上時尚伸展台。

六、當代：強壯健美型身材——相較過往偏好纖瘦，現代主流審美更推崇結實、緊實的健康身形。

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