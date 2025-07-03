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臉書淪詐騙溫床！台灣民間反詐騙協會面談被害人　協助提告求償

▲▼台灣民間反詐騙協會律師團面談臉書詐騙被害人。為保護被害人，照片經變色處理。（圖／台灣民間反詐騙協會提供）

▲台灣民間反詐騙協會律師團面談臉書詐騙被害人。為保護被害人，照片經變色處理。（圖／台灣民間反詐騙協會提供）

記者莊智勝／台北報導

臉書詐騙廣告氾濫，詐騙集團藉此誘導民眾上鉤，手法層出不窮，導致眾多被害人落入陷阱、血本無歸、身心飽受煎熬，造成社會重大損失。為替臉書詐騙被害人爭取相關權益、追究臉書責任，台灣民間反詐騙協會理事長許良源表示，將對臉書台灣分公司提告並召開記者會，目前協會律師團已陸續面談被害人，協會呼籲更多的被害人勇敢站出來，提供案件經過與相關證據，爭取公道與賠償。

協會進一步指出案例，被害人許小姐在臉書追蹤被假冒的名人帳號，結果被詐團盯上，對方主動與她聊天談投資，結果一步步落入陷阱，開始小額開始學習投資黃金期貨，一開始轉帳投資三萬元，小賺兩千多元，後來對方要許小姐投入更多資金，由於許小姐手頭現金不足，對方便要她去銀行借貸，許小姐前後3次面交車手現金並轉成虛擬貨幣投資，因為無法出金，才驚覺上當，損失九十幾萬。許小姐被騙後，只敢躲在家中，不敢面對親人，經歷過自責及恐慌，差點走上絕路，好在承辦員警不斷的開導，才讓她懊悔及傷痛中，慢慢站起來。有一位陳小姐則是因為點擊臉書詐騙廣告而加入LINE好友，詐團與她分享投資心得，她先用自己的證券戶買股票賺到錢，後來詐團便提供「投資APP」供她下載操作，結果投入四百萬，後來沒辦法出金而報警，才知道被騙。

協會表示，臉書作為全球最大社群平台，應善盡企業社會責任、妥善履行防詐義務，卻放任詐騙廣告在平台上大量投放，不僅未落實審查機制，甚至成為詐團吸金的幫兇，已嚴重損害用戶權益與社會信任。協會也呼籲被害人站出來提供案件資料，包括被害經過、是否已報案。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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