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商務艙1萬元！旅遊達人曝「機票詐騙手法」：市價低於3成是假的

▲▼護照，台灣護照，中華民國護照，護照和登機證，護照和機票。（圖／記者蔡玟君攝）

▲暑假是機票詐騙旺季。（圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

隨著暑假旅遊旺季來臨，民眾開心出國旅遊，購買機票時要注意，避免落入詐騙集團的陷阱，旅遊達人「蓋瑞哥」就分享詐騙集團的手法，其中「匯款到個人帳戶」是最關鍵的破綻，買機票只認3個管道，官方航空公司網站、知名訂票平台，有實體門市且經營多年、信譽良好的旅行社。

旅遊達人「蓋瑞哥」在粉專發文，有粉絲私訊，匯款向旅行社買機票，卻遲遲沒有收到開票。蓋瑞哥指出，詐騙集團會假冒知名旅行社開設粉專，盜用大頭貼和照片，並以「獨家員工票」或「夏季清艙特惠」為名，販售低價機票，「什麼1萬元商務艙，只剩最後幾席。」

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假粉專常利用買讚、買留言等手段，營造熱絡互動，看起來跟真的一樣，蓋瑞哥提醒，正常商務艙票價短程約2至4萬元、長程更高達8至20萬元，「低於市價三成以上，幾乎都是假的。」

▲▼邊境管制,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,境外移入,鎖國,檢疫,陰性證明,旅遊泡泡,行李托運,機票劃位,團客,旅行團,地勤,登機證。（圖／記者李毓康攝）

▲不要跟來路不明的社團買機票。（圖／記者李毓康攝）

他列舉詐騙常見手法，包括只收匯款、不提供刷卡、全程僅透過LINE或臉書聯繫，並且以緊迫話術催促付款，讓人陷入焦慮匆忙轉帳，其中「直接轉帳」到某個私人戶頭，就是詐騙的鐵證，合法旅行社一定能刷卡，因為信用卡有保障機制。

蓋瑞哥提到，合法的旅行社通常機票和行程會一起賣，狂推便宜商務艙、低價機票，通常都是假的。蓋瑞哥表示，自己訂機票只透過3管道，航空公司官網、知名大型訂票網站，以及有實體據點、經營多年的老字號旅行社，「不要貪小便宜，就不會被騙，記住你我都通常不是天選之人，乖乖查票，比較實在。」

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