只賺3000元卻賠了100萬　車手獲和解還要被關2年

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男子為了額外賺取生活所需，竟選擇加入詐騙集團擔任車手，去年1月間他依照上級指示向被害人A婦收款，共計100萬元，事後還拿到3000元報酬。苗栗地院法官表示，陳男落網後坦承擔任車手，也同意賠償A婦100萬元達成和解，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑2年。

▲陳男擔任詐團車手賺了3000元，後續卻要賠償被害人100萬元。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，陳男加入的詐團先是在臉書刊登股票投資廣告，等到A婦上當之後，成員再進一步誘導A婦加入LINE投資群組，並在群組中聲稱有買賣股票的主力內線，穩賺不賠，導致A婦陷於錯誤，同意拿出100萬元投資。

接著，陳男接到詐團上級指示，假扮成投資集團的專員，在2024年1月4日、9日與A婦碰面收取款項，事後還拿到3000元報酬。後來A婦發現被騙，急忙報警，警方很快便循線找上陳男。

陳男到案之後對於上述犯行均坦承不諱。苗栗地院法官認為，陳男不思以正當方式賺取生活所需，竟為圖不法利益，加入詐團擔任車手，考量到他已經坦承犯行，當庭同意賠償100萬元與A婦達成和解，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處他有期徒刑2年，全案仍可上訴。