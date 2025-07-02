許甫駁民眾黨、陳佩琪甩鍋　揭彭振聲氣憤檢方「用這件事」羈押

▲彭振聲。（圖／記者吳世龍攝）

記者郭運興／台北報導

台北市前副市長彭振聲涉柯文哲京華城容積率弊案，1日開庭前，彭振聲接獲妻子輕生噩耗情緒崩潰。對此，民眾黨副秘書許甫今（2日）提到，昨天彭振聲跟陳智菡說，不能接受且非常生氣的點是，當初彭傳了一段公開的影片，內容是稱京華城是都委會決議、合議決，沒想到，檢方認為這是串供，以這樣的理由羈押，所以彭非常不能接受，司法怎麼可以這樣。他也強調，有人批評一開始就是民眾黨甩鍋，但請這些人明白指出，民眾黨哪次有說彭是背後主謀。



許甫於節目《千秋萬事》表示，有側翼說「彭振聲是演的、很清楚的把相關要講的事情說出，這都是鋪排好的」，但這些人覺得你家人命可以這樣鋪排好的嗎？

許甫表示，自己目睹到這樣的場景，從昨天到今天心情都是很複雜的，當然很多人會想詢問，到底現場發生什麼事或是怎麼樣狀況，但對自己來講，這樣突如其來的事件，很長時間都會是沒辦法組織語言的，光要去描述、要去回想，就會覺得是錐心之痛，彭振聲嘶吼、痛心，最後幾乎是換氣不過來，不斷反覆講著那幾句「怎麼會這樣、檢察官要我的命、我要把一切說出來」等等。

許甫提到，後來開庭了，他們在第七法庭，有著一個厚重的隔音木門，而彭振聲被安排在對面的法庭，但隔了兩個法庭的門，大家都還可以聽到彭振聲副市長的聲音，自己很震撼，也很痛心。



針對外界指控民眾黨過往甩鍋，許甫說，昨天讓他心情非常差的是，自己以為這樣的悲劇，能讓大家可以稍稍不要這樣政治追殺或操作，但一路看下來，先是出現有點影射的消息像是「是不是畏罪自殺、是不是還有後續、鋪排好」。

許甫再說，到了昨天下午，自己相信是「中央廚房」出產的訊息，這些人變成腳步趨於一致批評，民眾黨吃人血饅頭、掩蓋黃國昌示範帶風波，甚至講說，一開始就是民眾黨逼彭振聲的、把所有鍋都推給彭振聲，但請這些人明白指出，民眾黨哪次有說彭振聲副市長是背後主謀或是把過錯推給他。

許甫指出，過去民眾黨都是很平鋪直敘講一件事情，他們主張京華城整個案子，在成立過程是經過都委會合議制的，例如有人提到「陳佩琪講甲章」一事，但陳佩琪只是解釋甲章是彭振聲蓋的，柯文哲沒蓋甲章，這只是一個公務流程。

許甫再指，甚至有人扯到，起訴書包括「陳智菡把責任推給彭振聲」，但他們根本沒有認真看起訴書，昨天彭振聲在痛哭時，是陳智菡跟陳清茂陪在旁邊，昨天彭振聲也跟陳智菡說，他不能接受且非常生氣的點，當初京華城在有疑義時，因為彭振聲是PM也就是專案負責人，所以柯文哲想問到底怎麼回事，陳智菡當時是北市府發言人，就去問了彭振聲爭議點在哪，彭則給了陳智菡一段影片，這部影片也公開在網路上，內容是稱這是都委會決議，這是合議決，因此，陳智菡把這段都委會公開的影片再傳給柯文哲，沒想到，檢方認為這是柯文哲跟彭振聲在串供，以這樣的理由羈押彭振聲，所以彭振聲非常不能接受，司法怎麼可以這樣，因為這就是公開的訊息。

另外，許甫也批評，這些側翼非常可怕的點，如果有人說押人取供，他們會說彭振聲已經交保在外面，哪有押人取供，但過去的確是押了彭振聲，彭自己都說了「為了讓太太安心所以才認罪，現在太太走了，他才要把事情講出來」，拜託把資訊先核實一下。

最後，許甫強調，現在已經出一條人命了，有些人居然想把所有過錯推在陳佩琪身上，陳佩琪已經承受多少壓力，過去也在臉書上常常透露重度憂鬱的狀況，昨天緩過來時，他立刻請同事聯絡陳佩琪，然後馬上過去陪伴，一定要有人陪著陳佩琪，每個人當然都有政黨立場，但自己覺得不要被這些噁心側翼文化帶著走，講的是一條人命或是更多更多已經在心理上非常受挫的人，自己不希望悲劇再發生。