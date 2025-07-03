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歐洲熱浪奪命火爐！WHO警告4天「恐4500人死亡」　核電廠被迫關閉

▲▼瑞士第三大城巴塞爾，民眾在萊茵河游泳。（圖／路透）

▲瑞士第三大城巴塞爾，民眾在萊茵河游泳。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

歐洲持續遭遇極端熱浪侵襲，多地氣溫飆破40度，造成西班牙、法國、義大利至少8人死亡，不僅引發森林大火與交通中斷，瑞士核電廠也因冷卻水過熱被迫關閉反應爐。世界衛生組織（WHO）警告，僅4天內歐洲恐將出現超過4500起因熱浪「超額死亡」案例，呼籲各國應強化高溫應對機制，減輕醫療體系負擔。

WHO統計，歐洲平均每年有超過17.5萬人死於與高溫相關的原因，氣候變遷導致極端熱浪變得愈加頻繁且持久。WHO氣候變遷與健康專家伊格雷希亞斯（Marisol Iglesias）警告，熱浪如今已成常態，且未來會來得更急、更猛烈，「重點是每年出現多少次、持續多久。」

英國倫敦衛生與熱帶醫學院統計學者瑪斯洛（Pierre Masselot）教授推估，從6月30日至7月3日短短4天內，歐洲可能新增逾4500名「超額死亡」案例，受災最嚴重地區預計包括義大利、克羅埃西亞、斯洛維尼亞與盧森堡等國。

▲▼歐洲熱浪來襲，比利時首都布魯塞爾一名女子用扇子降溫。（圖／路透）

▲歐洲熱浪來襲，比利時首都布魯塞爾一名女子用扇子降溫。（圖／路透）

根據《路透社》，歐洲多地本週持續創下高溫紀錄。西班牙南部的韋爾瓦（Huelva）氣溫一度達攝氏46度，創下當地歷年6月最高紀錄。加泰隆尼亞野火造成2人死亡，另有與熱浪有關的死傷分別出現在埃斯特雷馬杜拉、科爾多瓦、法國與義大利等地。

截至目前，歐洲三國已累計至少8人死亡，數百人送醫，義大利更針對18座城市發布紅色高溫警報。

異常高溫也影響民生與能源供應。瑞士能源公司Axpo宣布，由於河水溫度過高，已關閉貝茲瑙（Beznau）核電廠其中一座反應爐，並將另一座反應爐輸出功率減半。法國阿爾卑斯山暴風雨引發土石流，造成巴黎與米蘭間鐵路交通中斷；巴黎艾菲爾鐵塔與布魯塞爾原子塔也多次因高溫提早關閉。

▲▼德國波昂7月1日，聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）總部外牆上的溫度計顯示為攝氏39度。（圖／路透）

▲德國波昂7月1日，聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）總部外牆上的溫度計顯示為攝氏39度。（圖／路透）

WHO呼籲民眾應遵守基本防暑原則，包括多補充水分、避免正午外出、維持室內降溫，尤其提醒患有慢性病且需服藥的民眾，其體溫調節能力可能降低，須特別留意中暑風險。

此外，WHO也督促各國建立更完善的高溫應變機制，強調現行的警報系統與宣導雖已有初步成果，但醫療資源整備與都市設計仍相當不足。WHO預告，2026年將向各國提出「以人為本冷卻」（People-centered Cooling）策略，作為因應熱浪災害的具體政策依據。

在氣候壓力下，歐盟已於本週公布2040年氣候目標，計劃在2040年前將溫室氣體排放較1990年減少90%，為實現2050年碳中和鋪路。

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