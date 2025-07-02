90歲達賴喇嘛明言「會轉世」　由自設基金會主導認定程序

▲達賴喇嘛即將迎來90歲生日。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

即將於6日迎來90歲生日的西藏精神領袖達賴喇嘛今（2）日宣布，達賴喇嘛制度確定會延續，而他本人將會轉世，且未來的轉世人選將由其設立的「甘丹頗章基金會」主導尋找與認定，排除中國政府干預的空間。這項聲明明確表態，誰才擁有繼任者的最終決定權，引發國際關注。

根據《路透社》，達賴喇嘛透過影片向聚集在印度達蘭薩拉超過百名僧人、國際媒體與支持者發表演說，強調未來轉世的搜尋程序將依循歷史傳統，並由甘丹頗章基金會與各藏傳佛教教派領袖協商進行。他指出，「除了甘丹頗章，沒有任何其他人擁有干預此事的權力。」

達賴喇嘛1959年流亡印度，遭到北京當局視為分裂分子，中國堅稱有權選定繼任者。中國官員過去多次表示，達賴喇嘛的轉世必須依照清朝所傳承的「金瓶掣籤」制度，由中國依法監督進行，且轉世者必須出生於中國境內。

然而，達賴喇嘛早已多次表明，轉世人選不會在中國境內誕生，呼籲信徒拒絕接受由北京指定的人選。他曾在過去表示，不排除未來不會再有達賴喇嘛繼任者出現的可能性，然而此次表態則消除了外界多年來對制度延續與否的疑慮。

甘丹頗章基金會高級官員桑東仁波切指出，達賴喇嘛目前身體健康，尚未留下書面繼任指示，繼任者可以是任何性別，出身地亦不限於西藏地區。此外，流亡政府「藏人行政中央」領袖班禪次仁表示，若無中國設限且健康許可，達賴喇嘛願意考慮重返西藏。

達賴喇嘛原名拉木・頓珠，1935年在中國青海省出生，2歲時被確認為第十四世達賴喇嘛，1989年獲頒諾貝爾和平獎，是當今全球最具影響力的宗教領袖之一。他的繼任問題不僅牽動宗教傳承，更與中美印等大國的地緣政治密切相關。

美國政府近年來多次強調支持西藏人權，國會也表明不會接受中國干預達賴喇嘛轉世的安排。班禪次仁透露，美方近期已解除部分對流亡藏人資金的限制，藏人政府正尋求其他資金來源以維持運作。